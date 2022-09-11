中秋特辑：送礼不止月饼，还有这些精品好物

作者：云隐

【天极网手机频道】中秋佳节已至，恰好遇上三天小长假，想必不少人都忙着给亲朋好友送月饼，共享中秋团圆之乐。在传统文化与现代文明交相融合的今天，也衍生出了许多与众不同的送礼形式或内容。如果你想送礼的内容是电子产品，那么看这篇好物推荐就没错了。

OPPO Reno8 Pro

外观设计上，OPPO Reno8 Pro提供微醺、邂逅蓝、夜游黑、鸢尾紫四款时尚配色，微醺如傍晚夕阳般迷离，邂逅蓝如夏日晴空般纯净，夜游黑如广阔夜空般深邃，鸢尾紫则如鸢尾花海般自然律动。在色彩美学上，OPPO Reno8 Pro取材于情绪心理学，分别融入多种工艺精心打磨，不仅塑造了非凡的色彩美学，在触觉上也是相当细腻趁手。

基础配置上，OPPO Reno8 Pro凭借着6.62英寸的120Hz E4超清屏、第一代骁龙7®移动平台、3D恒冷中央散热系统等软硬件配置，带来均衡稳定的性能体验。同时，其内置的4500mAh大电池，配备长寿版80W超级闪充，10分钟左右就能让手机从0%充至45%，充电与续航能力都比较突出。

影像能力上，号称“人像双芯旗舰”的OPPO Reno8 Pro，拥有马里亚纳 X芯片、双定制大底影像传感器以及人像算法矩阵等配置，影像实力毋庸置疑。在中秋出行期间，带上它，轻轻松松就能帮你记录下假期游玩生活，让你成为朋友圈头条。

价格上，目前Reno8系列正在热销当中，恰逢中秋佳节，9月9日起OPPO中秋购机福利活动正式开启，全渠道购买OPPO Reno8 Pro产品可享受优惠200元、线上24期分期免息等政策。综合优惠，OPPO Reno8 Pro 8+128GB售价2699元，8+256GB售价2999元，12+256GB售价3299元。

OPPO Watch 3 Pro

外观设计上，OPPO Watch 3 Pro采用全新迭代的“腕上生长设计”，3D曲面屏与机械振感旋转表冠，搭配联合ecco定制nappa自然甩纹风格的真皮表带，打造出了媲美经典名表的装饰属性，能够完美适配商务穿搭需求。

屏幕则为一块四边等宽的1.91英寸LTPO全曲面柔性屏，支持1000nit超高亮度显示、AOD息屏显示、常亮模式等功能，并且融入了全新一代LTPO技术，在常亮模式下以100%像素显示，最低1Hz刷新率功耗降低15%，整体的屏幕素质相当不错。

其他配置上，OPPO Watch 3 Pro内置骁龙W5+Apollo4 Plus旗舰双芯片，性能与续航都获得大幅提升。根据官方的数据显示，全智能模式下可支持5天超长续航，相比上代提升25%，轻智能模式下可提供15天超长续航体验，整体续航能力再次引领业界。

价格方面，OPPO Watch 3 Pro铂黑氟橡胶款售价1999元，易建联同款漠棕皮表带款售价2099元。

vivo TWS Air

vivo TWS Air拥有原始蓝和元气白两款配色，原始蓝通体是暗沉的深蓝色，主要采⽤“底漆+色漆+UV”三层喷涂⼯艺，呈现出亚光仿金属质感。元气白则是纯净的白色，主要以高透亮面的质感为主，更显活泼灵动，元气满满。而内在的耳机为短柄设计，单耳轻至3.5g，佩戴起来相当舒适，符合人体工学设计。

音质方面，vivo TWS Air行业领先的14.2mm超大尺寸单元，在低、中、高频的声音表现较好，并且拥有超重低音、清澈人声、清亮高音三款音乐风格，音质自然不会太差。在续航方面，根据官方的数据，vivo TWS Air最长可提供25小时的续航。其中，耳机单次最长可提供4.8小时续航，充电10分钟最长可听1.5小时。

价格方面，vivo TWS Air官网售价199元，目前降价20元，仅需179元。

以上三款精品好物，涵盖了手机、手表、耳机三个领域，各方面的表现都还不错，尤其是在外观设计上相当用心，满满的简约美学理念，在同等价位下更是极具竞争力。如果中秋佳节想送点不一样的礼物，不妨考虑一下这三款精品好物。