moto X40安兔兔跑分曝光：性能拉满，总分超131W

【天极网手机频道】在前段时间刚刚结束的骁龙峰会上，高通发布了骁龙8 Gen 2旗舰移动平台，使用了台积电4nm工艺打造，采用了1+2+2+3的全新架构设计，超大核频率达到了3.2GHz，官方称其CPU性能提升35%，能效提升40%; 全新的Adreno GPU性能提升了25%，能效提升45%，并且支持了光线追踪。在发布会上，诸多品牌都宣布将会搭载该骁龙8 Gen 2旗舰移动平台，相关商用终端会在今年年底开始推出，不少品牌都已经开始进行了预热，其中就包括moto。

日前，联想中国区手机业务部总经理陈劲公布了moto X40的安兔兔跑分，其总分达到了1312901，比此前我们在发布会上跑出的128W+还要高一些，性能着实非常的强。

除了旗舰处理器外，根据之前的消息，全新的moto X40将会采用等高高斯四曲面屏幕，相较于传统的四曲面设计，它通过四角球面设计达到正视角边框宽度一致的效果，该技术解决了屏幕视觉对称性问题，使其屏幕长边 、短边、高四角Border近似一致，实现了真正意义上的四边等高，带来更好的视觉观感。后置摄像头预计会配备5000万像素+5000万像素+1200万像素的三摄组合，该机可能会提供有两种续航+快充的配置，分别是4950mAh电池+68W快充、4450mAh电池+125W快充。

目前已经有厂商宣布将会首发骁龙8 Gen 2，moto可能会稍晚一些，不过此前联想中国区手机业务部总经理陈劲曾暗示将“截胡”，虽然目前看起来不可能抢先发布，但该机很可能将成为业界第一款上市发售的骁龙8 Gen2产品。另外，前代moto X30凭借着超高的性价比，狠狠的"卷"了一波友商，今年的X40很可能继续延续这种策略，其产品的售价是非常值得期待的。