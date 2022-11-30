盘点近五年iPhone的存储空间 我发现了这个秘密...

【天极网手机频道】2007年1月9日，初代 iPhone 正式发售，开启了“重新定义手机”的征途。从第一代的全屏多点触控，再到后来的 Touch ID 、Face ID，以及最近大火的“灵动岛”，每次 iPhone 发布都伴随着多项功能的革新。

今天我们就先抛开芯片、影像、屏幕、电池等硬件，浅看下近五年iPhone存储空间的发展历程，从这个细节来看看苹果是如何拿捏消费者的。

小编整理了2017年到2022年五年的iPhone存储空间与价格对比：

从上图不难看出，2018年旗舰iPhone X和2019年iPhone 11 Pro系列在存储规划上出现了跳档，中间版本128G被取消。64G对当时的消费者来说其实已经有点不够用了，但256G又太多，在大家都倾向于128G、隔壁安卓厂商卖得热火朝天的时候，苹果取消128G，葫芦里卖的什么药？

这样做法已经不是第一次了，在iPhone 6发布时苹果直接砍掉32GB，增加128GB;在iPhone 7上面又直接砍掉16GB和64GB，新增32GB和128GB。对于当时的消费者来说，苹果的存储规划总是“少一档不够，多一档太贵”，让大家很难选择。

那么它为什么要这么做呢？因为大存储成本高？不，是因为大存储利润更高。

TrendForce 发布的一份报告显示，今年三季度全球NAND闪存的出货量及平均价格，环比均有下滑。由于消费电子产品和服务器的出货量低于预期，NAND闪存的平均价格，环比下滑18.3%。

疫情期间，NAND闪存的价格一直在波动，但总体呈下降趋势。

2019年底，我国512GB TLC的NAND闪存价格为4.3美元，由于新冠疫情对主要企业复工的影响，价格在2020年年初一路上涨，随后到2020年3月中旬达到价格高峰后开始下落，到2020年12月23日，价格回到一年前的4.3美元。



数据来源：闪存市场网站 256GB闪存颗粒价格近半年走势

存储方面的成本是在持续下降的，即使不下降不同存储版本成本价格也不高。



数据来源：闪存市场网站 11月28日不同存储规格报价

所以说和闪存成本没啥大关系，很大程度上是库存和供应链管理导致的。

那为什么说取消中间档位卖大存储利润更高呢？

iPhone Xs 64G规格的价格是 8699元,256G规格的价格是10099元，中间差了1400元，假如出来个128G版本，那么价钱或许就会比256G规格的价格低700元以上，并且大家也不傻，肯定都去买128G，那64G和256G岂不是要被打入冷宫~

64G太小用不了多久就得换，想买128G版本就买普通版(iPhone XR)，而买得起256GB规格的还差钱明年再换机嘛？钱多的钱少的都被收割到了，销量还能提升。

小杯中杯大杯分别对应高中低消费群体，对价格敏感且对果子有很高的尊崇度购买基础款，高端版本则是为有更高支付意愿的人群准备。

出多大的存储空间，起售价格这其中无一不在考虑最大限度地掏空不同层级消费者的钱包，这下知道苹果打的什么算盘了吧……

然而，从2020年的iPhone 12系列开始，苹果好像良心发现一般，128G又重新回来了，还“贴心”的推出一款价格更低的mini机型，实际上也是在给价格敏感型消费者提供一个不那么完美的低价机型选择。



iPhone12系列价格与存储一览

5499 元起步(这个价格确实蛮好看~)，A14 处理器、5G、轻薄小巧。芯片、屏幕、摄像头、防水、马达、Face ID、扬声器，这些体验与iPhone 12在同一水准，但有一点蛮致命――只支持单卡，所以iPhone 12 mini的用户出现两极分化，爱的爱死，恨的恨死。

觉得单卡不行就买iPhone 12，介意影像就去买Pro系列，后又一经价格对比iPhone 12比iPhone 11贵了800元，而iPhone 12 Pro Max 256GB版本竟然比iPhone 11 Pro Max 256GB版本便宜了整800元，天，加量还减价，血赚，买!不知不觉预算就从iPhone 12 mini 64G版本的5499元提升到10099元...

看到了吧，消费者被拿捏得死死的，没有一款机子能让你功能满意又花的钱少，但是能让苹果销量提升又赚你更多的钱!

可iPhone14咋又取消mini了呢？

mini小机型以及单卡注定了其只适合于一批小众用户，2020年，5G手机被炒得热火朝天的时候，mini的价格和5G通讯还能拿来和安卓拼一拼性价比，吸引一波游离于安卓和苹果之间的潜在消费者。

但推出mini这两年来，相比其他机型销量占比一直是个位数，垫底的程度。Counterpoint Research报告称，在2021年1月上半月， iPhone 12 mini仅占美国所有iPhone 12销量的 5%。2022年4月，据CIRP发布数据，iPhone 13 mini 仅占iPhone 13 销量的3%，甚至仅为iPhone 12 mini销量的一半。

所以说市场情况是mini机型遭砍的主要原因了，或许以后还会推出小屏机型来契合新款机子的设计，但总而言之言而总之不会是专门为了小众市场所设计的吧。

不管是存储规划还是推出「新」的机型、换个新颜色，改价格，所谓把用户体验放到极致，洞察消费者的购买意愿，其实就是越了解你就越容易在价格和心理上拿捏你，别把苹果想得那么好...