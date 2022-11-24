织羽纹工艺邂逅轻薄机身，OPPO Reno9 Pro+续写潮流ID设计

【天极网手机频道】OPPO Reno系列诞生以来，每一代产品都在不断地去创造更为独特和能引领设计的美学潮流。相比起前代的产品，刚刚发布的OPPO Reno9系列显得倒是有些与众不同。



OPPO Reno9 Pro+

OPPO Reno9系列拥有OPPO Reno9，OPPO Reno9 Pro，OPPO Reno9 Pro+共3款机型。秉承对色彩的永恒探索，OPPO Reno9全系带来了“明日金”、“皓月黑”、“碧海青”、“微醺”以及新年定制版“万事红”配色共5款配色。全系标配“明日金”、“皓月黑”两款主打色，除此之外，OPPO Reno9 Pro+增加碧海青配色，OPPO Reno9 Pro和OPPO Reno9均增加微醺配色;另外OPPO Reno9还提供一款新年特别版万事红，多彩配色总有一款是自己喜欢的。

作为主打色之一的“明日金”设计灵感源自日出的第一束光洒在海面上，波光粼粼，在全新的“金丝琉璃”工艺下将日出的第一束光镌刻进手机后盖，轻轻转动手机，呈现出光影流动的质感，给人展现接近梦境的优雅视觉效果。



OPPO Reno9 Pro+明日金配色

高雅神秘的“皓月黑”透过织羽纹工艺，让哑光感与闪光观感得以同时呈现，就仿若日出前夜的璀璨星空。织羽纹工艺这个创新工艺是OPPO突破常规玻璃材质蚀刻的理化性质限制，在以往的纵向蚀刻的基础上通过特殊的立体蚀刻手段实现玻璃表面微观结构的斜向蚀刻，让哑光感与闪光观感得以同时在机身背面呈现，不管是视觉还是手感上都有着轻奢感和价值感。



OPPO Reno9 Pro+皓月黑配色

“碧海青”澄澈灵动、沁人心脾，就如同手捧一汪湛蓝海水;Reno9系列还提供通透闪亮的“微醺”，恰似那光影流动下，变幻奇妙色彩的一抹心动。“万事红”配色作为新年定制款，还原中国史上最早的“流行色”，丝绒玻璃工艺和纳米级流光焕色工艺的融合，在玻璃材质上改变细腻微观晶体结构，让硬朗光滑的玻璃不可思议地呈现出细腻丝绒触感，高亮度光学薄膜打造焕亮、明丽、纯粹的正红色，雾面的红丝绒中透着流动的光泽，顺滑亲肤又不沾指纹，整体给人一种高级感。

惊喜质感细节就是Reno9系列以巧思呈现“宇宙星环”设计，后摄模组与机身顶部分别装点“北极星”与“星空顶”，吸取光照后可在暗处发出萤火微光，尽显精致感和轻薄感。



OPPO Reno9 Pro+

机身设计上，Reno9系列持续探“薄”，OPPO Reno9 Pro+配备第一代骁龙8+ 移动平台与大面积VC均热板的基础下还内置一块4700mAh电池容量。在极致的堆叠优化下，OPPO Reno9 Pro+机身仍保持了7.99mm，192g的轻薄手感。加上全新的56°握手曲线设计更加贴合手掌，无论横握竖握，称手又称心的握感都恰到好处。正面则是搭载一块6.7英寸120Hz的OLED超清曲面屏，行业领先的2160Hz高频PMM调光，低亮度同样护眼。



OPPO Reno9 Pro+

另外两款机型OPPO Reno9 Pro以及OPPO Reno9均保持7.19mm的机身厚度以及174g轻薄手感，成为Reno历代产品中最薄也是史上手感最好的产品。

作为颜值粉，Reno系列的设计一直深得人心，主要是OPPO特别会抓住年轻人对“好看”、“高颜值”、“触感”的理解。一款产品到底符不符合大家心中所想，就得看这款产品大众口碑，而Reno历代产品的大众口碑就是最有力的证明，相信Reno9系列正式发售之后将迎来新一轮购机热潮。