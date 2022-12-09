轻薄大屏优势尽显，双十二最强可折叠屏旗舰，首选华为Mate Xs 2

【天极网手机频道】今年以来，可折叠屏手机在国内市场异军突起，各大厂商纷纷涌入，新产品层出不穷。但正如大家常说“姜还是老的辣”，华为作为国内最早布局该领域，并在短短3年间发布多达5款涵盖所有主流折叠形态迭代产品的厂商，今年新推出的华为Mate Xs 2，依然是我认为实际体验最出色的折叠屏旗舰，值得拥有。

为什么这么说？先从外观设计部分谈起。众所周知，「厚度」和「重量」一直以来是影响折叠屏手机潜在购买用户的两大痛点，也给厂商带来了巨大结构设计难度。怎样才能真正实现折叠屏手机「轻薄化」，让用户随身揣进口袋而毫无负担，将是接下来整个行业的主流发展方向。

而华为Mate Xs 2则是业界率先解决这一难点的首发机型。通过超轻玻璃纤维复合材料盖板和钛合金双旋鹰翼铰链等减重结构创新，华为Mate Xs 2整机最薄处仅5.4mm，轻至255g，与普通iPhone13 Pro Max重量大致相当，做到了折叠屏手机中史上最轻，无论是握持在手中还是放入口袋，都时刻轻松自在。

而且，更轻更薄却不意味着脆弱。华为Mate Xs 2在成本最昂贵的屏幕部分首创类似“防弹衣”结构的复合叠层结构，以保护膜、支撑层、转轴叠层、以及高性能材料层层堆叠，再利用屏幕四周铝合金边框，达到全方位的抗冲击和抗摔保护。另外，通过新铰链与屏幕的恒长联动控制，屏幕平整度相比上一代提高70%，肉眼几乎看不见折痕，也是目前市面上最平整、最可靠耐用的可折叠屏旗舰，日常使用不怕失手。

再从系统功能部分来看，华为Mate Xs 2采用了7.8英寸超清折叠大屏，分辨率2480x2200，支持120Hz智能高刷新率、高频PWM调光和240Hz触控采样率，拥有P3广色域和原厂专业级调色等不俗特性。业界首创双芯驱动，表面采用超强耐油脂防反光纳米光学镀层，室内户外等任何环境下都能给你带来超大高清的沉浸式观看体验。

得益于HarmonyOS 3新系统的加持，华为Mate Xs 2业界首发自适应UI引擎，例如以打开小红书应用为例，正常在大屏模式下主页只能显示两条动态，整体排版不符合大屏特性，内容显示甚至不如传统手机多，而华为则经过自适应UI引擎重新进行排版优化，主页变成3列6条内容显示，布局更合理，内容更丰富。另外通过大屏智慧分屏，当你点击小红书主页内容，详情页会以半视窗平行显示，同时浏览主页和详情页，更贴合用户日常观看习惯，带来更高效便捷的大屏体验。

同样在观看B站视频或者抖音世界杯球赛时，华为Mate Xs 2利用平行视界和智慧多窗功能则完美发挥出大屏独有的优势体验。为咪咕视频适配的多路视频功能可以让你最多同时观看4个机位的直播视角，平行视界可以同时两款App分屏显示，同时浏览，一边看球赛一边打开微信与好友聊天、一边看视频一边查攻略等等;智慧多窗则可以实现多开应用，每次全屏应用状态下最多可悬浮两个窗口，玩游戏时碰到女朋友微信消息，也能从容迅速回复。

除此之外，HarmonyOS 3还带来了诸多重磅新功能。万能卡片功能更强大成熟，通过场景化的服务组合可以将订票、防疫、音乐、支付等卡片融合在一起，大大减少用户挨个打开App步骤和时间，实现一触即达的超快捷享受;AI消除技术可让用户对照片中敏感信息自动打码，对多余人和物体识别删除，既保护隐私也优化照片;超级中转站功能支持图片、文档等暂存，可在不同设备或生态应用间批量分享，帮助用户实现快速的跨设备间资料流转。

对了，大家别忘了最重要的，华为Mate Xs 2升级HarmonyOS 3系统后还将支持「卫星通信」功能，打开“畅联App”，即便是没有地面网络连接的情况下，也能通过北斗卫星发送短文本消息和位置定位，形成实时轨迹地图，保证不失联。目前，该功能正在众测期间，用户进入「我的华为」App，点击首页的「北斗众测」按钮，即可填写资料申请参与。

最后自然是华为最擅长的移动影像。它搭载5000万像素原色摄像头+1300万像素超广角镜头+800万像素长焦镜头，以及独家特色10通道多光谱传感器，结合XD Fusion Pro、XD Optics计算光学、华为影像™全局式图像信息复原系统等技术，全面真实还原自然色彩，实现“所见即所得”的出色拍照效果。新推出的镜像智拍功能，充分利用可折叠屏手机的结构特性，能将后置充当“前置自拍”，主副屏同时显示取景画面，让拍摄者和被拍者都能实时看到拍摄效果。

毫不夸张地说，在华为Mate Xs 2身上，华为将自己对于当下可折叠屏手机行业的最新思考和见解都得到充分体现，轻薄化引领未来大势，自适应UI引擎让用户在App大屏适配方面一劳永逸，HarmonyOS 3和旗舰影像为用户提供全场景智慧体验，凭借一系列技术创新和用户体验至上理念指导，华为Mate Xs 2绝对是目前最值得入手的最强可折叠屏旗舰。

华为 Mate Xs 2 ，超轻薄超平整超可靠的理想折叠大屏手机，画面更沉浸，操作更丝滑，支持北斗卫星消息，定位更可靠。双十二期间，尊享6期分期免息，即刻前往华为商城及各大电商平台官方旗舰店选购吧!