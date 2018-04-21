开启AI手机2.0时代 荣耀10全新旗舰支持2400万AI摄影

【天极网手机频道】果不其然，年后的手机市场将会涌现一大批、在机身配色工艺上有所变化的新机。这不，荣耀10全新旗舰的到来就足以说明这点。从其“会变色更潮美”slogan话语就能知道，荣耀10在配色版本上又玩出“新花样”。实际上，之前男神胡歌的“海鸥灰”配色版本便能看出荣耀在“玩色”这块的熟练技艺，如今基于幻夜黑和海鸥灰两个版本之上再添幻影紫和幻影蓝两种极光变色，真的是十分震撼。

作为潮流ID，荣耀10机身上融入了创新的变色极光镀膜工艺，光色变幻，犹如极光般炫美，演绎年轻与个性。而这样的配色创新，在当下沉闷的手机市场无疑是起作用的，毕竟在无法完全颠覆传统机身设计以及突破硬件性能的情况下，这一举措是值得鼓励和支持的。

当然，这还不是荣耀10最厉害之处。其除了拥有5.84英寸全面屏视觉效果、麒麟970处理器、6G大运存、独立Hi-Fi芯片以及5V4.5A超级快充等众多亮点以外，还引领着AI摄影革命。荣耀10后置2400万像素+1600万像素双摄，双f/1.8大光圈，能进行22类标签/500多种场景的自动识别，从而做到分区具体调优;前置2400万像素感光增强镜头，支持AI智慧美颜和AI智能塑型，轻松拍出自拍美照，且支持AI智能补光――针对不同光线进行智能补光，令肤色保持一致。

此外，荣耀10同样紧跟前沿潮流，重磅推出3D人像光效拍摄。内置经典、剧场、柔光、侧光及蝴蝶光等多种光效，呈现影棚级光效质感，随手拍出更加立体化的人像大片。

（ 作者：卒迹 责任编辑：刘资城）

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