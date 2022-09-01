索尼Xperia 5 IV微单手机发布，骁龙8处理器售价近8000

作者：大飞哥

【天极网手机频道】9月1日，索尼正式发布了Xperia 5 IV旗舰手机，为了保护环境，该机不仅没有附赠电源适配器，也没有附赠数据线。

索尼Xperia 5 IV外观和上代基本一样，采用狭长的机身设计，机身侧面为集成指纹识别的电源键，以及拍照实体按键。

音效方面，索尼Xperia 5 IV保留有3.5mm耳机孔，支持360临场音效和Hi-Res高解析度音源播放。基于DSEE Ultimate和LDAC技术，用户可享受高解析度的流媒体内容。同时，Xperia 5 IV支持最新的低功耗蓝牙音频技术，并且搭载双扬声器。

索尼Xperia 5 IV采用6.1英寸FHD +分辨率OLED屏幕，屏幕比例为21:9，支持120Hz高刷。该机内置实时HDR驱动，可对HDR10显示内容中的亮部细节与暗部细节进行针对性优化。

性能方面，索尼Xperia 5 IV搭载高通骁龙8 Gen1处理器，配备8+128GB存储，支持最大1TB的micro SD卡扩展。

影像方面，索尼Xperia 5 IV后置采用三颗1200万像素的摄像头，并且三颗摄像头都支持4K HDR 120fps视频拍摄。同时，Xperia 5 IV支持眼部对焦与物体追踪功能，可帮助用户随时抓拍生活之美。

前置摄像头方面，相比Xperia 5 III采用的800万像素1/4英寸传感器，索尼将Xperia 5 IV的前置升级为了1200万像素的1/2.9英寸传感器，这将使其自拍效果更强。

此外，Xperia 5 IV具备外部监视功能，可通过“外部显示器”App连接至索尼相机，该机不仅可以通过手机监控画面，还能够推流相机的高画质内容。

续航方面，索尼Xperia 5 IV内置5000mAh电池，支持30W有线快充，并且支持无线充电和反向无线充电功能。

其他参数上，索尼Xperia 5 IV厚8.2毫米，重172克，拥有黑色、白色和绿色三款配色。该机起售价1049 欧元(约7249元人民币)，将于今年10月在国内上市。