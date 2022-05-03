五月新机前瞻：中兴真全面屏旗舰领衔，索尼旗舰影像或有大升级

作者：景博健

【天极网手机频道】转眼间已经来到了五一假期，虽然天气已经变暖，但国内的手机市场则进入了一场小寒冬，根据IDC公布的数据，2022年第一季度，中国智能手机市场出货量约7420万台，同比下降14.1%，排名前五的厂商中，除了荣耀外，均为负增幅，处于其它阵营的那部分厂商整体同样出现了大幅下滑。对于每个厂商来说，接下来几个季度的压力都不小，必须要及时调整相关策略，积极进行应对。在五月份依旧会有不少新机登场，其中有旗舰，也有一些主打高性价比的中高端产品，下面就带大家先来了解一下。

iQOO Neo6 SE―5月6日

首先就是五一假期刚回来第二天将要登场的iQOO Neo6 SE，主打高性价比。据了解，iQOO Neo6 SE将会配备一块6.62英寸打孔屏，搭载一块三星E4发光材料的OLED屏幕，局部峰值亮度可达1300nit，120Hz刷新率，并且与Neo6一样支持1200Hz的瞬时触控采样率，它将会支持《王者荣耀》、《和平精英》、《穿越火线手游》、《使命召唤手游》以及《原神》共5款热门游戏。

核心配置上，它采用了已经打磨很久的骁龙870处理器，官方给出的数据显示，在高清画质下玩《王者荣耀》1小时平均帧率可达118.6FPS。电池容量为4700mAh，支持80W快充，30分钟可充电至100%。

拍照方面，iQOO Neo6 SE会搭载6400万像素光学防抖主摄，采用25mm焦段和F1.89大光圈，很可能是了Neo 6同款的1/1.7英寸三星GW1P CMOS。

iQOO Neo6 SE的售价预计会在2000元左右，从目前官方曝光的配置看，虽说继续打磨了骁龙870，但性价比还是蛮高的，有成为爆款的潜质。

中兴Axon 40系列―5月9日

4月27日，中兴官方宣布将于5月9日发布全新的Axon 40系列新机，号称是“直板旗舰的终极形态”。在正式官宣前，官方就多次进行预热，暗示会有新的屏下摄像头产品登场，目前看这款产品应该就是中兴Axon 40 Ultra。此前中兴终端事业部总裁倪飞曾表示：大家想要的中兴Axon 40 Ultra基本都有，说明他对这款新品是非常有信心的。

据了解中兴Axon 40 Ultra会采用独立像素驱动方案，通过独立像素驱动，提升屏幕透光率，实现400PPI的超细腻显示效果，同时保证小于2%的全屏亮度差，并且搭载自研前摄灵透算法3.0，前置1600万像素镜头，拥有2.24m融合大像素。前代的AXON 30就将屏下区域从原来的200PPI升级到400PPI，实际显示效果非常不错，几乎无法找到摄像头的存在，而这代产品还升级了全新的算法，有望带来更好的自拍效果。

影像方面，中兴Axon 40 Ultra会采用6400像素定制超广角+6400万像素定制超人文+6400万像素潜望式长焦的三主摄配置，支持三摄同拍，就是一次性拍摄三个焦段的照片，并且三颗主摄都能够拍摄8K视频。

作为旗舰产品，中兴Axon 40 Ultra将会搭载骁龙8 Gen1处理器，倪飞曾表示Axon 40系列会给大家带来两个“芯”惊喜，一个应该就是强力的散热让骁龙8芯片得到更好的性能释放，另外一个可能是关于安全，更好地保护用户的隐私。

除了Ultra版本外，Axon 40应该还会有标准版和Pro版本，不过官方并没有透露太多信息。

索尼Xperia1 IV―5月11日

一提到索尼，可以说是不少人的“信仰”，尽管这些年的市场表现一直不佳，但索尼始终没有放弃手机业务。上月底，索尼官方微博宣布，将会在5月11日召开新品发布会，推出全新的Xperia 1产品。

官方放出的预热视频中回顾了前三代Xperia 1的创新技术，第一代首次搭载4K OLED屏幕，相机引入了眼部追焦技术，第二代首次支持每秒20张连拍、自动对焦/曝光检测、360临场音效;第三代升级到4K HDR 120Hz高刷屏以及首次引入潜望式变焦头等。每一代都有着新技术的加入，所以第四代产品应该也不例外。

不过关于索尼Xperia1 IV的消息确实是比较少，根据曝光图显示它会延续21:9的带鱼屏，没有打孔，分辨率依旧为4K，搭载骁龙8 Gen1处理器。升级最大的可能会是影像方面，据说这代产品将会抛弃祖传的1200万像素镜头，升级为4800万像素主摄，并且配备4800万像素广角与4800万像素长焦镜头，主摄CMOS传感器尺寸据称为1/1.28英寸，单位像素面积可达1.22μm，如果真如曝光所说的那样，索尼Xperia1 IV在拍照方面的提升应该蛮大的，

除了宣布发布的消息外，目前官方没有透露关于新品的其它信息。不过可以预见的是，如果真的有这些升级的话，索尼Xperia1 IV的价格应该还是有点小感人，去年第三代的起售价为8499元，今年应该不会有太大差别。

vivo S15系列―待定

四月份，vivo可以说是火力全开，发布了首款折叠屏手机―vivo X Fold，7英寸大屏手机―vivo X Note，十周年里程碑之作vivo X80系列，以及采用定制芯片的中端机―vivo S15e。而到了五月份vivo预计还将会有新机，可能是vivo S15系列的两款新产品vivo S15和vivo S15 Pro。

据曝光vivo S15将会搭载6.62英寸打孔屏，2400*1080分辨率，120Hz刷新率，搭载骁龙870处理器，4700mAh电池，支持80W闪充，后置6400万像素主摄，机身厚度为8.54mm。

vivo S15 Pro屏幕尺寸与S15一样，会搭载联发科天玑8100处理器，4400mAh电池，支持80W快充，后置5000万像素 IMX 766主摄，机身厚度为7.99mm。

vivo S15应该和此前的S12系列一样，主打轻薄机身和拍照，虽然官方还没放出消息，不过按照半年一更的节奏，应该会5月份发布。

OPPO Reno8系列―待定

说到高颜值，就不得不提到OPPO的Reno系列，每一代产品都会带来几种非常让人印象深刻的配色，再加上不错的影像能力，受到了很多年轻消费者的青睐。全新的Reno8系列在最近也传出了消息，一款型号为PGAM10的机型通过了3C认证，数码博主表示它就是全新的OPPO Reno 8。

根据曝光，OPPO Reno 8将会配备一块6.55英寸屏幕，2400*1080分辨率，120Hz刷新率。它将搭载骁龙7 Gen1处理器，LPDDR5内存，UFS3.1闪存，4500mAh电池，支持80W快充。影像方面，它会搭载5000万像素IMX766主摄+800万像素超广角+200万像素微距，前置为3200万像素。另外还有消息称Pro版本将会搭载天玑8100处理器，并且会配备里纳亚影像芯片。

荣耀70系列―待定

去年荣耀的数字系列进行了一年双更新，今年上半年已经过半，脚步也得跟上了。前段时间，一款型号为FNE-AN00 的荣耀手机获得工信部入网许可，有数码博主表示，它就是全新的荣耀70系列新机。据了解，该系列将会有三款产品，分别是荣耀70、荣耀70 Pro、荣耀70 Pro+。

其中荣耀70将会搭载 6.67 英寸1080P分辨率OLED显示屏，搭载新一代高通骁龙7系列处理器，内置4800mAh容量电池，支持66W快充，后置1亿像素主摄+800万像素超广角+200万像素微距。

Pro版本同样会采用一块来自京东方的OLED显示屏，2600*1200的分辨率，支持LTPO技术，搭载联发科天玑8100处理器，4800mAh容量电池，支持66W快充。影像方面，主摄为5000万像素的IMX766，搭配5000万像素超广角和800万像素长焦。

Pro+版本则会搭载旗舰级的天玑9000处理器，4600mAh电池，支持100W快充，也是京东方的OLED屏幕，支持LTPO技术，2800*1300的分辨率。影像这块为5000万像素的IMX766+5000万像素超广角+1200万像素长焦。

目前官方还没有对荣耀70系列进行预热，只有一些曝光消息，它有望在5月底或者6月初正式登场。