虎年新春促销季，适合送家人朋友的性价比新品推荐

作者：墨将

【天极网手机频道】春节长假期间，为迎合消费者对于年货采购的需要，各大电商与线上商家围绕虎年新春等主题开展年货节及各类打折促销活动。当然现在虽然商品价格十分透明，但想要以合理的价格买到合适的产品却不容易。下面为大家带来几款新品手机，无论是送家人朋友还是自用都非常不错，一起来看看吧。

iQOO Neo5 SE

外观方面，iQOO Neo5 SE拥有矿影蓝、岩晶白、幻荧彩三款时尚配色，后盖复刻了自然岩石的质感，其中的幻荧彩采用荧光渐现工艺，在光的映衬下闪闪发光，颜值超高。iQOO Neo5 SE搭载了一块144Hz竞速屏，支持60Hz/90Hz/120Hz/144Hz/智能切换多档调节，能够有效降低功耗，提升续航。

配置方面，iQOO Neo5 SE搭载骁龙870处理器，配合增强版UFS3.1以及大面积液冷均热板和石墨板，不仅能够满足大多数用户对于性能的需求，还能提升手机的散热能力，带来更为顺畅的游戏体验。值得一提的是，iQOO Neo5 SE适配了《王者荣耀》120FPS，能够更稳地帮助玩家赢下游戏胜利。

影像方面，后置配备一颗5000万像素主摄+一颗800万像素超广角镜头+一颗4cm的微距镜头，配合多种玩法，足以满足用户日常拍摄所需。充电与续航方面，iQOO Neo5 SE配备了一块4500mAh大电池，支持55W快充，即使长时间游戏，也能在短时间内快速回血，带来超长的续航。

价格方面，iQOO Neo5 SE全系均在两千价位，提供了三个版本：8GB+128GB版售价2199元，8GB+256GB版售价2399元，12GB+256GB版售价2599元。

vivo T1

外观方面，vivo T1拥有充满能量的超酷“曜影黑”与极富未来感的活力“电光青”两款配色，十分符合当下年轻人的审美。其采用的多重独家工艺设计，让整体外观更加细腻可触。例如：“电光青”采用创新的双层膜片工艺，呈现出多倍炫彩视觉效果。辅之采用了喷砂金属模块的后置三摄，极具设计感。屏幕方面，vivo T1采用了一块6.67英寸120Hz高刷原色屏，屏占比高达91.36%。

配置方面，vivo T1搭载具备旗舰特性的高通骁龙778G八核心处理器，支持内存融合2.0，通过智能算法优化，可将部分ROM扩展为RAM使用，12GB RAM能扩展为“12GB+4GB”，实际等效16GB RAM，手机后台保活最多支持20个应用，可以说是完全不用担心运存的问题。

影像方面，vivo T1采用一套6400W像素主摄+120°超广角镜头+4cm微距镜头组合的AI超清三摄像头模组，支持超级夜景3.0、双重曝光、运动抓拍2.0等丰富拍摄模式，无论是照片还是视频，用户都能轻松简单地上手运用，拍出更多有趣的照片与视频。续航方面，vivo T1搭载了一块5000mAh的超大容量电池，配合智能优化，有效降低功耗，带来领跑同价位段的出色续航能力。

价格方面，vivo T1 8GB+128GB版本到手价1699元，8GB+256GB版本到手价1894元，12GB+256GB版本到手价2399元。

荣耀X30

外观方面，荣耀X30拥有幻夜黑、太空银、魅海蓝、晨曦金、钛空银星环版五款配色，外观上最大的特色当属背面的摄像头模组，类似于华为Mate 40系列的圆环，对称感十足，远远看去就好像一块“奥利奥”，也具备一定的趣味感。前面则是一块拥有超窄边框的6.81英寸的LCD屏幕，屏占比高达94%，同时还支持持120Hz高刷以及触控采样率240Hz。

配置方面，搭载的是6nm制程的高通骁龙695，配合智慧运存扩展、GPU Turbo X功能、Link Turbo X网络加速引擎等技术，软硬兼施，在性能上是扛得住时下大部分热门游戏的运行的。

充电与续航，则又是荣耀X30的另一大优势。续航方面，荣耀X30配备了一块4800mAh的大电池，荣耀AI智慧节电技术，最多可持续通话25小时，续航相当长。充电方面，配备66W的快充，在这个价位下算是一种越级的配置了。

价格方面，也比较实惠，荣耀X30 6GB+128GB售价1499元，8GB+128GB售价1699元，8GB+256GB售价1999元，12GB+256GB售价2299元。

以上三款手机均是在两千价位左右，各有自己的特色功能或配置。目前这三款手机在官网以及各大电商平台的官方商城售卖中，感兴趣的朋友可以去官网了解一下，根据自己的需求选购。