谷歌秋季发布会官宣定档 Pixel 7系列即将上线

作者：云隐

【天极网手机频道】对于手机行业来说，秋季可以说是个热闹的季节，不少手机厂商都会选择在这个时间点推出新品，为手机市场注入新的活力。今日，谷歌官宣将于10月6日23:00召开新品发布会，届时将会推出Pixel 7系列以及多款配件新品。

据了解，早在今年5月的谷歌2022 I/O 开发者大会上，谷歌就曾提及Pixel 7、Pixel 7 Pro 以及Pixel Watch三款产品，算是进行了一波简单的预热。由此来看，本次的谷歌新品发布会，这三款产品自然位列其中。

结合相关的爆料信息来看，谷歌Pixel 7系列的外观沿袭上一代的设计，背部采用三段式布局，其上的摄像头盖板与金属中框为一体化设计，正面的屏幕预计采用2K OLED直屏，尺寸在6.3英寸左右。配置上，搭载新一代的自研芯片Tensor G2，采用三星4nm LPE工艺，由两颗高性能超大核Cortex X1、两颗大核Cortex A78和四颗小核Cortex A55组成，同时预装Android 13操作系统。影像方面，Pixel 7采用后置双摄设计，Pixel 7 Pro则采用后置三摄设计，其中的长焦镜头有望升级为三星 GM1。

至于Pixel Watch，是谷歌即将推出的第一款智能手表。由于谷歌本身具备成熟的技术，拥有Fitbit的健康和健身专业知识，Pixel Watch表现预计不会差。从谷歌2022 I/O 开发者大会中可知，Pixel Watch将内置全新设计的WearOS，能够与所有的Android手机以及Pixel Buds Pro和Pixel Buds A系列无线耳机配合使用，这一点倒是值得期待。

笔者以为，从目前的信息看，Pixel 7系列的整体升级也比较常规，并没有过多的亮点可言。不过，由于影像方面的信息较少，可能会有新的体验也说不定。而本次的谷歌秋季发布会，除了Pixel 7系列与Pixel Watch外，可能还会其他智能产品发布，完成新的一轮产品线更新。更多相关信息，可以关注10月6日的谷歌新品发布会。