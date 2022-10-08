iPhone 14 Pro Max生产成本上涨20% A16芯片价格大幅提升

作者：景博健

【天极网手机频道】距离苹果的iPhone 14系列发布已经过去了1个月，开售也有了一段时间，其中两款Pro系列产品可以说是备受欢迎，甚至现在依然还需要排队购买或是抢购。而在日前，外媒Nikkei Asia对iPhone 14系列进行了拆解，并估算出了其生产成本对比前代要高了不少。

它们的报告中表示，iPhone 14 Pro Max的生产成本约501美元(约合人民币3565元)，对比前代产品高了约60美元，提升了约20%。据了解，自Pro Max系列面市以来，其零部件成本一直都维持在了400-450美元之间，此次突破500美元，无论是增量还是增加幅度均为历史最高。

总成本之所以会上升怎么多，很大程度上是因为芯片成本的大幅上升，Pro版本所使用的A16仿生芯片的制造成本达到了110美元。这个数字是去年iPhone 13 Pro中A15芯片的2.4倍，由于该芯片采用台积电的4nm工艺制造，这可能是芯片成本增加的原因之一。除此之外，Pro版本所使用的全新索尼CMOS传感器成本对比前代也上涨了50%，达到了15美元。

另外，报告也显示， iPhone 14 Pro Max所使用元器件中有近三分之一来自于美国供应商，对比前代提升了约10%，而韩国的零部件则下降了5%，中国的零部件数量下降了0.7个百分点。

单从生产成本的角度上看，iPhone 14 Pro Max确实是比之前贵了，这可能会造成苹果的利润率有所下降，不过售价上其实单看国行版本来说是有所增长的，虽然幅度不大。而且这也仅是物料成本，还有其它多方面的成本，是否会影响最终的利润率还不好说。