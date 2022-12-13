健康全监测？OPPO全新智能健康概念产品引期待

【天极网手机频道】随着OPPO未来科技大会(OPPO INNODAY22)的临近，OPPO官微最近释出的内容特别“有料”，其中就透露了首款面向家庭用户的智能健康概念产品，引发不少行业内外人士猜测。

据宣传标语“家庭健康，心中有数”以及海报上面的 “化繁为简”可以了解到这款健康概念产品可以更简单、直观地进行家庭健康管理。这也呼应了OPPO一直强调的理念，通过科技帮助用户建立起健康的生活方式。海报显示，这个健康概念产品表面非常光滑，虽然目前还不清楚会以什么形态出现在大家面前，但也足以将大家的期待值拉满。

其实了解OPPO的用户大概都了解，OPPO去年正式成立OPPO健康实验室，重点投入心血管健康、运动健康、睡眠健康、心理健康等研究领域，支撑OPPO硬件、软件以及健康服务产品的开发。OPPO还提出将围绕“健康生活方式”这一主题，让每一位用户体验到由科技创新带来的健康服务。

OPPO推出过的多款产品也配备了健康相关的功能，为用户带来更加贴心的健康守护。比如，在使用OPPO Watch 3 Pro手表的时候，可以下载OPPO健康研究 App，加入血管健康研究项目，随时随地了解自身血管健康状况;OPPO Find X5 Pro的用户，还可以体验到心率检测功能，手机内置的惯性传感器(IMU)可以捕捉到用户心脏跳动引发的震动，而OPPO也成为了首个利用“IMU传感器实现心率检测功能”的手机厂商。用户只需要将手机放置左侧胸口位置，然后等待12秒到15秒，就可以获得精准的实时心率数据。

而且在今年OPPO开发者大会2022上，OPPO健康实验还发布了全新自研的OPPO Sense 运动健康算法，包含OPPO Sense Cardio 心血管健康评估、OPPO Sense Fitness 运动算法引擎、OPPO Sense Sleep 睡眠健康技术体系三大核心技术体系。目前，OPPO Sense运动健康算法已经全面应用于OPPO穿戴和手机的各项产品和服务中。

健康是OPPO长期关注的议题，OPPO一直通过科研创新和对外合作等举措发力智慧健康作为发力重点，致力于打造成为智慧生活四大场景之一。在即将到来的OPPO科技大会上，这款智能健康概念产品会如何帮助用户建立健康生活方式，敬请期待。