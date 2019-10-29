菱形四摄vivo S5即将上线！代言人是蔡徐坤

作者：黑子可可

【天极网手机频道】vivo S系列以定位年轻潮流，满足年轻群体追求确幸与“美好”的价值需求，此前的 vivo S1 Pro 仲夏梦一经发布，便成为了颜值性能俱佳的不二之选。

在上周，《时尚先生fine》微博通过一则视频曝光了一款新型手机，引发网友们对 vivo S 这一系列的热议与猜测，今天，vivo官方微博发布了一张新机预热的动态海报，正式官宣vivo S5这款手机。

根据此前曝光信息来看，新机的背盖采用了蓝绿渐变的配色方案，周边还萦绕着一层浅粉色，色彩之间的过渡非常和谐，蓝绿之间营造出梦幻般的浪漫气息。

值得注意的是，vivo S5在后置摄像头设计方面非常独特，用了全新的菱形设计，突破了手机外观一贯的设计风格，带来别具一格的视觉效果。从露出部分猜测，vivo S5疑似采用了后置四摄的方案。

在目前手机市场中，后置四摄一般是主流旗舰机型的标配，拍照效果表现普遍都很出色，再加上vivo一直以来在拍照上的技术积累，vivo S5的拍照表现更加值得期待。

S系列是vivo旗下定位于年轻一代的潮流产品，致力于为当代年轻人带来兼具时尚潮美设计与前沿品质科技的优质产品。前作vivo S1 Pro采用零界全面屏设计，并且拥有升降摄像头，带来更大更清晰视野的同时提供了全新的光感自拍体验。而新作vivo S5的菱形摄像头设计以及全新的渐变配色，代表着vivo在手机外观设计以及配色方面的进一步探索。

代言人强势助力，新机型号和海报官宣，意味着vivo S5或许将在近期内上线，除了外观和配色，vivo S5还将在哪些方面有所突破，又如何诠释vivo的时尚年轻基因呢？让我们共同期待接下来的官宣动态!