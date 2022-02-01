2021中国智能手机芯片市场排名：联发科和高通稳居前二，苹果第三

作者：大飞哥

【天极网手机频道】2月1日消息，根据市场调研机构CINNO Research的最新数据显示，2021年中国智能手机芯片市场终端销量为3.14亿颗，同比增长3%。当中，联发科和高通分别以1.1亿颗和1.06亿颗终端销量位居第一和第二位，联发科成为了2021年中国智能手机芯片之王。

相较于2020年华为海思，高通，联发科的“三足鼎立”格局，2021年逐步呈现出联发科，高通，苹果的”两超，一强“竞争格局。受禁令影响，海思芯片2021年销量仅为3千万颗，同比下降了68.6%，其退出的市场份额被联发科、高通、苹果所瓜分。

近年来，消费市场对智能手机的狂热追求催生了大众对智能手机芯片的大量需求，智能手机芯片组出货量逐年递增。其中，联发科定位中低端市场，市场份额稳步增长;高通紧随其后，骁龙系列芯片逐步迭代，满足大众需求。展锐通过拓展客户群体也实现了市场份额增长。

智能手机的性能是消费者重要的需求点，智能手机芯片是确保智能手机性能的核心硬件。未来，智能手机芯片市场热度将持续高涨，一路领跑的联发科能否在高端市场进一步向高通发起挑战，值得期待。

除了智能手机外，芯片在TWS耳机、智能音箱、扫地机器人等领域均有广泛应用。

从市场应用看，国产芯片企业在各个细分行业已经形成了一定竞争力。也就是说，接下来借助中端产品，例如手机、耳机等单品，国产芯片企业依旧会保持销量上的增长，但在短时间内出现指数级增长的可能性很小。