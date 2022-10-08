苹果A16生产成本是A15的2.4倍，但性能提升还不到20%

作者：毛毛

【天极网手机频道】这一届iPhone 14系列出来之后还是让不少果粉和用户认为这是最差一届的iPhone机型了，虽然砍掉了mini版新增Plus版但是也无济于事，因为Plus版被大家称为“最拉胯”的机型，即便是华强北最新出货价比官网便宜了1019元的价格也没有任何扭转的余地，灵动岛、4800万摄像头、A16处理器、双频GPS、120Hz高刷屏等缺失，让用户对标准版提不起兴趣，并吐槽还不如买13。反观iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max，就算是128GB版本同时还处于加价的状态，也出现一机难求的情况。

忍无可忍的是iPhone 14系列的两款机型依旧搭载的是A15处理器，虽然这两款机型在iPhone 14全系中的定位是入门级别，但是这个价格已经是国产高端机的售价了，这也是网友吐槽iPhone 14系列的主要原因之一。

近日外媒曝光了iPhone 14系列成本数据，其中iPhone 14 Pro Max的生产成本约501美元(约合人民币3565元)，较iPhone 13 Pro Max高出60美元(约合人民币427元)以上。其成本上涨的主要原因A16芯片成本增加，110美元(约合人民币783元)的价格已经超过了iPhone 13 Pro系列的A15芯片的2.4倍，也就意味着其他零部件的成本还有降低，进而抵消了部分芯片增加的成本。但是这个成本涨幅仅仅是带来了还不到20%的性能提升，A16在安兔兔跑分成绩在95万分左右;而A15成绩在83万分左右。

其实A16处理器相较于A15处理器在架构方面几乎没有任何变化，其提高性能的主要手段就是超频。其中两颗高性能核心的主频从A15的3.23Ghz提升到了3.46Ghz，GPU的主频也从600Mhz提升到了700Mhz。换句话说，A16就像A15的Plus版本，提升幅度是历代最小，这也不怪网友说宁愿买iPhone 13 Pro系列也不买iPhone 14系列。

目前iPhone 14系列全系已经开售了，华强北最新出货价会比官网价格便宜一点，除了iPhone 14两款入门机型不建议入手，预算够且想尝鲜的话其实也可以买iPhone 14 Pro系列版本，不过眼看着双十一就要来了，也可以再等等看电商平台会不会有什么大促活动，届时大家可以关注一下。