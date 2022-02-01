三星领跑欧洲手机市场，苹果年销售猛增紧追其后

作者：大飞哥

【天极网手机频道】2月1日消息，根据市场研究公司Counterpoint Research公布的一份最新报告显示，去年12月苹果以强劲的表现重获“欧洲月度最畅销的智能手机品牌”。年内这个头衔曾四度易主，三星和小米都曾先后登顶。

季度表现上，苹果已经非常接近三星，双方市占率分别为33%和32%，仅相差一个百分点。

纵观全年，欧洲智能手机市场在2021年增长了8%，但鉴于2020年下降了14%，仍远远低于新冠大流行前的水平。按品牌分类来看，三星年销售量上升了6%，仍居第一，市占率达32%;苹果销售量上升25%，市占率达26%，缩短了与三星之间的差距。

Counterpoint Research副总监Jan Stryjak提到：“未来几个月的欧洲市场将更加激烈，预计榜上公司将推出一些令人印象深刻的旗舰设备。”他推测，三星最新的旗舰Galaxy S22系列的性能将比S21和S20有更显著的进步，而传闻中的第三代iPhone SE应该也会给苹果带来第一、二季度中的提振。

谈到小米，Stryjak表示：“尽管在下半年遇到了困难，小米依旧在2021年录得公司在欧洲有史以来最高的年度销量。并且realme和vivo也有非常出色的表现。”

Stryjak指出，今年的市场仍延续了新冠爆发以来的一个重要主题――供应链瓶颈。苹果的长期大多头投行Wedbush在苹果财报后对公司应对供应链短缺的表现赞不绝口。