OPPO Reno9 Pro+芯片级4K超清视频，给你不一样的“视界”

【天极网手机频道】影像技术是手机行业的硬功课，最能体现厂商的科技硬实力，同时也是直接影响到用户对这款手机的印象好坏。而OPPO Reno系列一直以来就以颜值与影像赢得了不少用户的喜爱，尤其是影像方面，不管是拍照还是视频，都能够让用户满意。

OPPO推出的Reno9系列在影像方面进行全新升级，马里亚纳MariSilicon X芯片与手机SoC的组合，配合OPPO定制传感器以及人像算法矩阵共同构成了Reno9系列的的双芯人像摄影系统，让影像画质、氛围感全线上升。

OPPO Reno9 Pro+后置搭载拥有更高解析力的5000万像素索尼IMX890大底主摄+800万像素120°超广角摄像头和200万像素4cm微距镜头的三摄影像模组。

基于马里亚纳MariSilicon X，OPPO Reno9 Pro+及OPPO Reno9 Pro能将AI降噪技术应用于4倍于1080P的4K夜景视频，不仅让夜景视频的清晰度、色彩与动态范围超越硬件极限，更能够降低噪点与伪像。



4K超清夜景视频

同时，马里亚纳 X芯片拥有最高20bit HDR计算能力，可以呈现更宽广的动态范围，实现4K HDR视频亮部不过曝，暗部细节丰富，还原纯净夜色。



双芯4K HDR视频

影像升级后的OPPO Reno9系列在拍摄影像的动态范围更高，画面更清晰，色彩还原也更准确，即使在暗光、逆光等低照度的场景也能发挥显著优势，打造细节清晰、色彩真实的拍摄效果。如果对手机影像有超高要求的话，OPPO Reno9系列是不二之选。