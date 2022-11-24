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OPPO Reno9 Pro+芯片级4K超清视频，给你不一样的“视界”

2022-11-24 16:00:40 作者：毛毛

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  【天极网手机频道】影像技术是手机行业的硬功课，最能体现厂商的科技硬实力，同时也是直接影响到用户对这款手机的印象好坏。而OPPO Reno系列一直以来就以颜值与影像赢得了不少用户的喜爱，尤其是影像方面，不管是拍照还是视频，都能够让用户满意。 

OPPO Reno9 Pro+芯片级4K超清视频，给你不一样的“视界”

  OPPO推出的Reno9系列在影像方面进行全新升级，马里亚纳MariSilicon X芯片与手机SoC的组合，配合OPPO定制传感器以及人像算法矩阵共同构成了Reno9系列的的双芯人像摄影系统，让影像画质、氛围感全线上升。

  OPPO Reno9 Pro+后置搭载拥有更高解析力的5000万像素索尼IMX890大底主摄+800万像素120°超广角摄像头和200万像素4cm微距镜头的三摄影像模组。 

OPPO Reno9 Pro+芯片级4K超清视频，给你不一样的“视界”

  基于马里亚纳MariSilicon X，OPPO Reno9 Pro+及OPPO Reno9 Pro能将AI降噪技术应用于4倍于1080P的4K夜景视频，不仅让夜景视频的清晰度、色彩与动态范围超越硬件极限，更能够降低噪点与伪像。 

OPPO Reno9 Pro+芯片级4K超清视频，给你不一样的“视界”
4K超清夜景视频

  同时，马里亚纳 X芯片拥有最高20bit HDR计算能力，可以呈现更宽广的动态范围，实现4K HDR视频亮部不过曝，暗部细节丰富，还原纯净夜色。 

OPPO Reno9 Pro+芯片级4K超清视频，给你不一样的“视界”
双芯4K HDR视频

  影像升级后的OPPO Reno9系列在拍摄影像的动态范围更高，画面更清晰，色彩还原也更准确，即使在暗光、逆光等低照度的场景也能发挥显著优势，打造细节清晰、色彩真实的拍摄效果。如果对手机影像有超高要求的话，OPPO Reno9系列是不二之选。

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OPPO Reno9(12GB/256GB/全网通/5G版)

  • 屏幕尺寸：6.43英寸
  • 分辨率：2400×1080
  • CPU型号：联发科 天玑1300
  • 5G制式：移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD)
  • 操作系统版本：Android 12
  • RAM容量：12GB
  • ROM容量：256GB
  • 电池容量(mAh)：4500mAh
  • 后置摄像头：5000万像素主镜头+200万像素黑白镜头+200万像素微距镜头
  • 前置摄像头：3200万
  • 识别方式：屏幕指纹识别，面部识别
  • NFC：支持
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