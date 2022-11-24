开创电竞视效新纪元！iQOO 11系列官宣定档12月2日

【天极网手机频道】在第二代骁龙8旗舰级移动平台发布之后，不少手机厂商开始了新的一轮产品更新。今日，iQOO手机正式官宣定档全新的iQOO 11系列，其将于12月2日下午14:30举行，同时公布了部分配置信息。

据了解，iQOO 11系列将首批搭载高通第二代骁龙8旗舰级处理器，配合iQOO的调校实力，想必可以兼顾芯片性能与功耗。在游戏体验的探索上，iQOO和高通合作实现了硬件级光追在移动端的首发落地，也将为电竞爱好者们带来更沉浸的视觉效果。

同时，iQOO继续升级“双芯”配置，vivo最新自研芯片V2也将在iQOO 11系列首批搭载，通过数据和算力的优化协调与高速协同，持续打磨底层核心实力，带来性能机少有的优质影像体验。此外，iQOO官方海报称“开创电竞视效新纪元“，意味着iQOO 11系列在屏幕上也将惊喜升级，带来最适合电竞游戏的丝滑视效。

从以上配置来看，本次的iQOO 11系列不仅在性能方面再次引领行业，在屏幕方面也能够再次获得突破，带来更加沉浸式的电竞体验。更多相关信息，可以关注iQOO手机官方的最新动态。