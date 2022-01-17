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跟“无效好友”说拜拜！iOS版微信支持批量删除好友

2022-01-17 12:00:40 作者：毛毛

  【天极网手机频道】大部分用户应该都有感受过，每当要清理微信联系人里的“无效好友”时总是要一个一个的去删除，一通下来浪费不少时间。不过，近日微信推出的iOS版8.0.17更新版，微信更新之后新增了批量删除好友的功能，也就是说大家可以一键跟“无效好友”说拜拜了。 

跟“无效好友”说拜拜！iOS版微信支持批量删除好友跟“无效好友”说拜拜！iOS版微信支持批量删除好友
 一键批量删除“无效好友”

  更新完微信后，用户可以在微信的“会话列表”页面点击顶部的搜索栏，输入需要搜索的相关信息，比如名字、标签等等，搜索之后可以在搜索结果下方那个点击“更多联系人”，点击之后可以看到右上角新增的“管理”按钮，用户可以点击“管理”按钮之后进行多选的操作来批量删除好友。值得一提的是，微信PC版已经支持直接批量删除好友功能，用起来更加直观和便捷。 

跟“无效好友”说拜拜！iOS版微信支持批量删除好友跟“无效好友”说拜拜！iOS版微信支持批量删除好友

  更值得点赞的是，以后收到一大串长语音之后，没听完的语音无需再重头听过了，可以点击“继续播放”，相比以前的重头再来真的是非常友好了。 

跟“无效好友”说拜拜！iOS版微信支持批量删除好友
 语音可继续播放

  除了能够批量删除无效好友之外，新版本微信还新增了仅群主或者群管理员可修改群聊名称、聊天窗口直接发送音乐、微信状态支持全屏显示、历史状态改版等功能。此前，只要是群成员都是可以修改群聊名称的，这样难免会出现一些被乱改群聊名字的情况。更新 8.0.17 后，群主或者群管理员在群聊的“群管理”中就可以看到新增了“仅群主/群管理员可修改群聊名称”的开关。

  目前8.0.17版本仅支持iOS用户，安卓用户还需再等一等，不过相信很快也能用上了，大家稍安勿躁。

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毛毛

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