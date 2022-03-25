天玑9000助力OPPO Find X5 Pro天玑版，你想拥有的它都有

作者：毛毛

【天极网手机频道】全球首发天玑9000旗舰5G移动平台的OPPO Find X5 Pro天玑版已经正式发布并且开通预售通道，将于4月1日正式开售。凭借天玑9000出色的性能能效以及Find X5系列优良的做工和算法，OPPO Find X5 Pro天玑版吸引了众多消费者的关注。

如果你是一个游戏重度爱好者，那么OPPO Find X5 Pro天玑版是个非常不错的选择。OPPO Find X5 Pro天玑版全球首发联发科天玑9000，这款旗舰芯片率先采用了台积电4nm制程和Armv9架构。八核架构CPU由1个X2超大核、3个A710大核和4个A510能效核心组成，其中超大核和大核频率高达3.05GHz和 2.85GHz，内置14MB超大容量缓存组合，为OPPO Find X5 Pro天玑版提供超强性能。

同时，OPPO Find X5 Pro天玑版采用HyperBoost全链路游戏稳帧技术，并加入了双动力X轴线性马达以及石墨烯膜散热系统，为玩家提供了出色的操控手感，同时助力天玑9000在冷静状态下持续高能、稳定输出，再结合顶级的10亿色、2K分辨率与120Hz智能动态刷新率屏幕，打游戏不仅让你有畅快体验，还有更震撼的视觉体验。超薄机身下藏着5000mAh大容量电池，支持80w超级闪充、50w无线闪充，续航持久回血超快，彻底让用户摆脱电量焦虑。

如果你是影像爱好者，OPPO Find X5 Pro天玑版前置摄像头采用了超感光猫眼摄像头，独特的RGBW像素排列让感光能力倍增，自拍更清晰。同时，智慧广角能识别人脸数量，在单人拍摄时以窄视角有效控制畸变，多人合影时自动切换广角，自拍更轻松。更重要的是，天玑9000搭载Imagiq 790图像信号处理器，3颗ISP处理速度高达每秒90亿像素，支持三摄三曝，强劲算力赋能高品质、多样化的影像创作。配合OPPO Find X5 Pro天玑版的10亿色双主摄，将计算摄影提升至全新高度，支持电影模式下的专业级4K高清画质、10Bit色深、LOG拍摄，并可借助AI调色大师准确学习照片风格，轻松复刻，一键迁移至新照片，为用户带来出众的影像体验。

外观设计上，OPPO Find X5 Pro天玑版采用了微曲面屏设计，曲度不大，与中框之间的过渡非常顺滑;下边框控制出色，与顶部的基本等宽，带来了很好地整体视觉观感。正面配备了一块6.7英寸AMOLED LTPO 2.0屏幕，分辨率为3216×1440，有着100% DCI-P3色域和10bit色深，在LTPO技术的加持下，OPPO Find X5 Pro天玑版的刷新率可以根据显示内容在1Hz到120Hz之间变换，这样也有助于提升手机的续航。机身的背部采用了一体化纳米微晶陶瓷，触感更加温润顺滑且更加耐刮和耐磨;后置摄像头模组部分依旧延续了 “环形山”设计，辨识度拉满。

凭借出色的性能和能效，天玑9000助力OPPO Find X5 Pro天玑版带来旗舰体验，让旗舰手机多一个选择。OPPO Find X5 Pro天玑版拥有白瓷、黑釉两款色彩，12GB+512GB版本售价5799元，于4月1日在OPPO商城、各大授权电商、OPPO体验店、官方授权零售商同步开售，有兴趣的用户记得调好闹钟准时抢购。