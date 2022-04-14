OPPO多款软硬件设计获权威认可 首次揽获14项iF设计奖

作者：LL

【天极网手机频道】iF设计奖，堪称设计界的“奥斯卡”，每年由历史悠久的汉诺威工业设计论坛(iF Industrie Forum Design)举办，与红点奖(Red Dot)和IDEA奖并称为世界最权威的三大设计类奖项。对于某项产品或作品来说，能够获奖，便是获得了设计界专业群体的权威认可，这是毋庸置疑的殊荣。

4月14日，OPPO正式宣布旗下多款产品获得14项iF设计大奖，奖项涵盖了手机、眼镜、IoT以及软件等软硬件生态产品。虽说这并不是OPPO首次获得iF设计奖，但却是首次揽获14项IF设计奖，也是历年来获奖数量最多的一年，足以证明OPPO在产品上多元化的设计力。关于这14项获奖产品，相信大部分用户都比较好奇，这就跟随笔者简单了解一下其中几款代表性产品。

手机方面，OPPO首款折叠旗舰Find N、一体化流线设计的Find X5系列、Reno7 Pro、K9 Pro等多款手机产品凭借出色的工业设计赢得了iF产品设计奖。其中，OPPO Find N、OPPO Find X5 Pro这两款手机产品，显然是典型的代表。

OPPO Find N自发布以来，以领先业界的极浅折痕、自由悬停、自研的精工拟椎式铰链等特性，获得了行业内外的高度认可，尤其是亲民的价格，让不少用户踏过了折叠屏手机的门槛，真正实现了“从尝鲜到常用”的体验。同时，OPPO Find N以大量可靠调研数据汇成的黄金比例，重新定义了折叠屏新形态。值得一提的是，在今年的MWC世界移动通信大会上，OPPO Find N也荣了获2022年全球移动大奖(GLOMO)“最具突破性创新产品奖”，OPPO也成为该奖项本届提名名单中唯一的中国品牌。

OPPO Find X5 Pro是OPPO近期发布的旗舰机，一脉相承的一体化流线设计，拥有陶瓷与素皮两种材质。陶瓷版还实现了温润如玉的手感，防刮耐磨性能大幅提升;素皮版引入了定制树脂，拥有细腻丝滑手感的同时，耐用性也并不差。这款观赏性与实用性兼具的产品，此前也获得了包括Yanko Design、MUO、T3等数十家国内外媒体在内的好评和奖项。

其他硬件方面，OPPO Air Glass智能眼镜、OPPO T2 5G CPE、OPPO概念升降电视等智能设备也在奖项名单中。其中，OPPO Air Glass是OPPO推出的第三代智能眼镜，采用单目分体设计，采用与OPPO Find X系列类似的曲线设计，视觉上极致轻灵，佩戴感小巧轻盈，又不乏时尚感。

而OPPO升降概念电视，采用了创新性的机械结构，把扬声器置于升降结构中，电视升起后扬声器随之露出，做到了集超薄OLED屏幕、音质出色的扬声器和一体化极简外观三者于一身的极简流畅外观。

软件方面，O Rlex城市之声是最典型的代表。OPPO实地采集了来自世界各个角落的城市的声音，通过城市的声音唤醒用户内心的情感共鸣。这种融合技术与人文的治愈应用，不仅让远离家乡的游子听到家乡的声音，也让心向远方的用户能够看见不同的风景，声音的意义由此得到充分的彰显。此外，OPPO在交互体验方面也获得了权威认可。其中，OPPO Find N基于折叠屏手机的形态，提供了“双指分屏”的简易手势操作，用简单创造高效。

从OPPO获奖的各项产品中，我们也能看到，iF设计奖评奖的标准并不是完全停留在产品设计本身，更多的是综合环境、人居等影响因素，从人文的角度去评价。产品除了设计美感之外，更重要的是关注用户的实际体验。OPPO的产品正是在多元化的设计之外，还能切实解决用户的实际需求，更好地让产品服务于用户。

同时，关注社会与人，提供产品以外的服务，也是我们思考的范围。随着可持续发展成为科技企业发展的主流共识，OPPO近年来也在产品的包装减塑、可再生材料的使用等方面发力。未来，相信OPPO还会肩负起更多的企业社会责任，为数字包容、可持续发展做出更大贡献，为我们带来更多更好的产品。