骁龙8 Gen 2支持硬件级光追，手机厂商开辟「全新赛道」

【天极网手机频道】今天一早高通在三亚和夏威夷同步举行的2022骁龙峰会中正式发布骁龙8 Gen 2，除去常规的性能升级之外，第二代骁龙8在AI性能方面迎来暴涨，同时宣布支持硬件级光追功能，这也预示着手机厂商即将迈入手游「次世代」，并将开辟一条「全新赛道」。

在CPU方面，骁龙8 Gen 2采用1+2+2+3的架构，搭载一颗基于X3的Kryo超大核，频率高达3.2GHz，四颗频率2.8GHz的大核以及三颗频率2.0GHz的能效核心。官方宣称第二代骁龙8性能提升35%，同时功耗降低40%。

而在GPU上，骁龙8 Gen 2所搭载的新一代Adreno GPU支持硬件级光线追踪技术，在性能方面提升25%，能效提升45%。光追的概念自桌面平台显卡搭载后开始进入用户的视野，这次高通和联发科不约而同选择将这项技术带到手机平台上。

骁龙8 Gen 2利用Snapdragon Elite Gaming™特性，营造出美轮美奂的光效、逼真的阴影和自然的光照表现。骁龙8 Gen 2硬件级光追支持虚幻引擎5和Metahuman框架，可以渲染渲染更加真实的游戏人物，为用户带来无可匹敌的沉浸感。最重要的是，Adreno GPU还成为全球第一个支持Vulkan1.3 API以及OpenGL ES 3.2的移动平台，带来30%的Vulkan性能提升。

就在高通发布骁龙8 Gen 2之后，国内多家手机品牌表示将会搭这一芯片，同时共同探索光追的未来。一加就率先宣布，一加11将首批搭载第二代骁龙8平台，并且首发移动光追开放平台。

无独有偶，后续iQOO 11系列、小米13系列、OPPO Find X旗舰、红魔8Pro、moto X40等机型都表示将会采用骁龙8 Gen 2平台。而这一次，骁龙8 Gen 2大幅升级的AI性能以及光追技术，都给这些机型带来了全新的技术方向。

尤其是硬件级光线追踪效果，这项技术在刚刚登上桌面级显卡时，就曾引起用户的广泛关注。很大一部分原因是，硬件级光追技术能够营造出更加生动真实的世界，符合现实物理世界的光线效果极大提升玩家沉浸感。正是因为这个原因，光追在追求画面的玩家群体中，是不可或缺的存在。

这次硬件级光追首次来到手机平台上，也让用户期待最终的呈现效果。毕竟随着手游市场的不断扩大，手游早已不是消遣之物，手游玩家也越来越追求画面，硬件级光追的下放是必然的，但没想到会这么快。

硬件级光追的到来，无疑让手机厂商又开辟了一个全新赛道，光追的优化未来会比帧率更加重要。能够预见的是，未来的手机发布会，更多的游戏跑分、帧数都会建立在光追基础上，光追将会主导手机厂商未来在游戏领域的性能表现。

这次高通和联发科共同布局硬件级光追，给手机厂商提供了足够的硬件基础，而在软件优化上就要各凭本领，同样的硬件能够呈现怎样的光追效果，将很有可能成为之后游戏玩家选择手机的主要因素。