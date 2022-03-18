不止一亿像素，华为nova9 SE为何首销即爆款？三大原因令你赞不绝口！

作者：知寒

【天极网手机频道】3月18日，华为nova9 SE正式迎来首销。作为“年轻的一亿像素鸿蒙手机”，华为nova9 SE一经问世就吸引了众多年轻消费者的目光，那么该机能在竞争最为激烈的国内2K元中端机市场中脱颖而出吸引年轻用户关注，究竟是何原因呢？下面就让我们一探究竟。

华为nova9 SE的正面采用一块6.78英寸中置单摄挖孔屏幕，分辨率2388x1080，同时支持90Hz高刷新率和270Hz触控采样率，无论是日常滑动屏幕内容还是在玩游戏时都能为用户提供超级流畅和疾速响应体验。

华为nova9 SE的屏占比进一步突破极限，屏幕额头宽度和左右两侧黑边控制大幅超越一众高端旗舰设计水准。单纯以肉眼所见，屏幕“额头”几乎是一条黑线，而两侧黑边宽度也仅为1.05mm，整机屏占比高达94.85%，是当之无愧的超窄边框全视屏。

机身背部，华为nova9 SE依旧继承了该系列经典“星耀环”相机造型，采用对称式镜头排列，搭配冰晶蓝、贝母白、幻夜黑三种不同配色3D玻璃后壳材质。其中冰晶蓝版本独特采用双膜双镀工艺，可以呈现出更为耀眼的璀璨光芒，更能突出机器整体的高颜值和丰富质感设计，非常符合年轻用户的潮流气质。

影像方面，华为nova9 SE搭载一亿像素AI四摄影像系统，包括一颗1.08亿像素主摄 、一颗800万像素超广角镜头、一颗200万像素景深镜头、一颗200万像素微距镜头。值得一提的是，1.08亿像素的主摄镜头支持1.08亿高像素模式和9合1像素融合，前者可实现解析力更强、细节更丰富的高分辨率成片，并且支持3X无损裁切放大，充分满足用户的二次构图需求;后者则通过像素融合技术能在HDR大光比和暗光等场景中提供清晰明亮的照片。

前置镜头方面则是搭载了1600W像素广角镜头，默认FOV78°，当摄像头自动识别切换广角后，最大可支持FOV90°。通过像素四合一融合技术，提供出色的暗光拍摄实力。

华为nova9 SE的另一大亮点就是该机搭载了鸿蒙系统，得益于鸿蒙系统分布式技术，该机支持鸿蒙多机位模式(后续OTA升级)、遥控拍照、图库快捷搜索、以及花瓣剪辑一键成片等众多实用功能。不论是拍摄时还是后期编辑都让用户更省心省力，降低学习成本和提升效率，从而实现“人人都能拍大片”。

得益于强大的鸿蒙系统，华为nova9 SE还支持鸿蒙智慧通信、36个月不卡顿、鸿蒙桌面、桌面萌宠等优秀体验及创新功能。值得一提的是，桌面萌宠目前上线知名潮流IP“B.Duck小黄鸭”及华为主题原创IP“猫镇・布鲁斯”两个萌宠形象，用户不仅可以自定义萌宠及主人的昵称，同时可享有“桌面萌宠”的贴心提醒、真挚守护、趣味交互等独特的暖心功能。

最后，再来说说大家关注的续航，华为nova9 SE内置4000mAh大容量电池，支持66W超级快充，35分钟便能充满100%电量，让用户告别续航焦虑。售价方面，华为nova9 SE售价仅2199元起，目前已在华为商城火爆开售。

极窄全面屏外观，搭配出色的一亿像素影像拍照，同时还拥有来自华为鸿蒙系统加持的流畅个性化功能体验，不得不说华为nova9 SE在2000元价位内绝对是非常值得大家购买的高性价比新机。心动不如行动，最近又恰逢华为商城十周年优惠活动，3月17日19:30至3月18日期间，购买华为nova9可享立省80元优惠，购买华为nova9 Pro可享立省180元优惠，大家赶紧去瞧瞧吧。