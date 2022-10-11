荣耀80系列相关配置曝光 标准版或搭载联发科最新处理器

作者：云隐

【天极网手机频道】在新一代骁龙8+发布后，荣耀并没有更新旗下的旗舰系列产品，反而将重心放在了中端市场以及其他相关智能产品上。而在今日，有数码博主曝出了荣耀中高端系列新机的相关配置信息，不少网友纷纷猜测是荣耀80系列。

据了解，该博主曝出的三款处理器分别为天玑1080、骁龙778G+以及骁龙8+移动平台，其定位荣耀的中高端系列产品。而在荣耀的产品线中，中高端系列当属荣耀数字系列，距离荣耀70系列发布已将近半年时间，确实有可能在年底发布新机荣耀80系列。

按照荣耀数字系列的产品定位来看，荣耀80标准版或将搭载天玑1080处理器，80 Pro将搭载骁龙778G+移动平台，荣耀80 Pro+则搭载骁龙8+移动平台。同时，该数码博主也表示，荣耀80系列的主摄将迎来全新升级，充电方面也将搭载百瓦快充。

我们可以看到，标准版所搭载的天玑1080为联发科最新发布的处理器，主要增强了性能、影像、显示等方面的表现。天玑1080采用台积电6nm制程工艺与八核CPU，包括2个2.6GHz的ARM Cortex-A78 核心，6个2GHz的ARM Cortex-A55 核心。而GPU仍是Mali-G68，并且支持LPDDR5内存和UFS 3.1存储模块。

关于这款全新处理器，均衡的性能表现只是其一，更为重要的是其影像提升，符合荣耀数字系列的产品定位。根据官方的信息，天玑1080可以通过Imagiq ISP处理来自传感器的图像数据，最高可达200MP像素，支持四摄像头。同时，天玑1080也集成硬件级4K HDR视频录制引擎，在暗光环境下的表现相较于上一代更为优异。

至于Pro版本的骁龙778G+移动平台，与现如今市场上所采用的骁龙778G+有些不一样，可能为荣耀专属的定制版，预计会实现小幅的性能提升。Pro+版本的骁龙8+则更为耳熟能详了，性能与功耗表现较为出色，在如今的主流旗舰上均有搭载，放至荣耀数字系列上，会让该系列产生全方位的提升。

通过以上的配置信息，笔者以为，荣耀数字系列的产品定位似乎愈发清晰了。从标准版到Pro版，再到Pro+版，所采用的处理器具备一定的跨度，完全能够区分开每个版本具备的性能。尤其是骁龙8+的使用，预计会让Pro+版本成为足以比肩高端旗舰的产品。另一方面，由于荣耀的每一代数字旗舰均会带来不一样的视频玩法，例如：荣耀70的主角模式，对焦关键人物更加精确，拍摄起来十分方便。因此，在更强大硬件加持下的荣耀80系列，又会带给大众以怎样的影像创作力，属实比较值得期待。

此外，荣耀近期官宣将于10月13日举办发布会，发布新品手机荣耀X40 GT。根据官方海报以及其他爆料信息显示，荣耀X40 GT机身背部采用碳纤维纹理设计，经典的相机圆环模组上嵌入了“GT”字样的荧光绿装饰，整体外观设计较为酷炫。基础配置上，采用骁龙888、LCD屏以及13层立体散热系统等配置，主打游戏性能，预计在游戏体验上有着其他同档位手机不具备的优势。对于游戏性能有需求的用户，倒是可以关注一下相关评测图文或视频，再考虑入手也不迟。