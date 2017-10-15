能否超过苹果三星?华为Mate 10即将发布

【天极网手机频道】从下半年开始，手机圈全面屏消息就没停过。自三星S8之后，市面上也陆续迎来了全面屏新机，其中当然包括万众瞩目、十周年代表作的iPhone X。而在销量上名列前茅的华为，在接下来的10月16日于德国慕尼黑迎来全面屏旗舰的发布。另外，值得特别注意的是，那就是搭载把AI理念引入华为手机领域的麒麟970处理器，届时大家就可以感受到这款人工智能芯片的厉害之处――推动智能终端升级为智慧终端。

而在华为此次全面屏新品发布会上，其将带来Mate 10系列两款手机――Mate 10/Mate 10 Pro，当中只有Mate 10 Pro是配备了全面屏。至于价格方面，那也是有所不同，Mate 10售价约4700元，Mate 10 Pro全面屏新机售价则在6300元左右。由此华为Mate 10系列新机搭载了第三代徕卡双摄，所以毫无疑问更加值得一试。想想那2000万黑白+1200万彩色双摄组合方案，以及那3D前置镜头(支持人脸扫描识别)，是不是灰常鸡冻咧？

当然，大家可能更加在意华为Mate 10 Pro是否是真正意义上的“全面屏”，毕竟在当前发布了众多全面屏手机的市场里，还是或多或少存在伪全面屏滴・・・在屏幕方面，华为Mate 10 Pro选择常见的18：9屏幕比例，屏幕尺寸暂时不明，但从渲染图来看没有采用圆角或异形屏，上下额头都有所缩减控制，同时左右边框更是采用了近乎无边设计，使得视觉上的屏占比极高。除此，正面底部还是保留了华为logo，按键则选择了虚拟按键方式。

各位花粉们，等着吧!(觉得可以超过苹果和三星么)

（ 作者：卒迹 责任编辑：刘资城）

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