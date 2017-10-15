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能否超过苹果三星?华为Mate 10即将发布

天极网手机频道 2017. 10. 15 作者：卒迹 责编：刘资城
我要吐槽

责任编辑

　　【天极网手机频道】从下半年开始，手机圈全面屏消息就没停过。自三星S8之后，市面上也陆续迎来了全面屏新机，其中当然包括万众瞩目、十周年代表作的iPhone X。而在销量上名列前茅的华为，在接下来的10月16日于德国慕尼黑迎来全面屏旗舰的发布。另外，值得特别注意的是，那就是搭载把AI理念引入华为手机领域的麒麟970处理器，届时大家就可以感受到这款人工智能芯片的厉害之处――推动智能终端升级为智慧终端。

能否超过苹果三星?华为Mate 10即将发布

　　而在华为此次全面屏新品发布会上，其将带来Mate 10系列两款手机――Mate 10/Mate 10 Pro，当中只有Mate 10 Pro是配备了全面屏。至于价格方面，那也是有所不同，Mate 10售价约4700元，Mate 10 Pro全面屏新机售价则在6300元左右。由此华为Mate 10系列新机搭载了第三代徕卡双摄，所以毫无疑问更加值得一试。想想那2000万黑白+1200万彩色双摄组合方案，以及那3D前置镜头(支持人脸扫描识别)，是不是灰常鸡冻咧？

能否超过苹果三星?华为Mate 10即将发布

　　当然，大家可能更加在意华为Mate 10 Pro是否是真正意义上的“全面屏”，毕竟在当前发布了众多全面屏手机的市场里，还是或多或少存在伪全面屏滴・・・在屏幕方面，华为Mate 10 Pro选择常见的18：9屏幕比例，屏幕尺寸暂时不明，但从渲染图来看没有采用圆角或异形屏，上下额头都有所缩减控制，同时左右边框更是采用了近乎无边设计，使得视觉上的屏占比极高。除此，正面底部还是保留了华为logo，按键则选择了虚拟按键方式

　　各位花粉们，等着吧!(觉得可以超过苹果三星么)

作者：卒迹责任编辑：刘资城）
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华为Mate 10 Pro(128GB/全网通)产品信息
Mate 10 Pro(128GB/全网通)
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评测
  • 屏幕尺寸：6.0英寸
  • 分辨率：2160×1080
  • CPU型号：华为海思麒麟970
  • 4G制式：移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE)
  • 处理器核心：八核 + 微智核i7
  • 操作系统版本：Android 8.0
  • RAM容量：6GB
  • ROM容量：128GB
  • 电池容量(mAh)：4000mAh
  • 后置摄像头：2000万+1200万
  • 前置摄像头：800万
  • 指纹识别：支持
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网络制式
移动4G 联通4G 电信4G 双4G 全网通
热点特性
全面屏 后置双摄 曲面手机 双卡双待 指纹识别 超薄手机 超长待机 NFC功能 窄边框手机 拍照手机 安全手机 可换电池 无线充电 金属手机 快速充电 可扩展容量 防水防尘 防抖功能 OTG功能 商务手机 老人手机
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