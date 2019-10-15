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OPPO新专利曝光：四曲面3D瀑布屏+隐藏传感器设计

2019-10-15 10:31 作者：雷文信

　　【天极网手机频道】在技术厚积薄发的当下，产品形态日新月异，创新技术层出不穷，在手机行业我们见证了弹出式结构的惊叹，也有水滴屏的兴起，更有折叠屏的震撼，而瀑布屏的出现更是将这种创新技术推向火爆的顶峰。早在7月底，OPPO就曝出了瀑布屏手机的真容，近日，OPPO提交的新专利中展现了未来瀑布屏的形态，四曲面瀑布屏凸显3D视觉效果。

OPPO新专利曝光：四曲面3D瀑布屏+隐藏传感器设计

　　从曝光图片来看，新专利重点在于全面屏手机的设计，采用了四曲面的瀑布屏效果，左右边框及顶部和底部边框均倍圆润的曲面所取代，更能凸显手机界面的3D效果，未来科技感十足。

OPPO新专利曝光：四曲面3D瀑布屏+隐藏传感器设计

　　由于采用了四曲面的设计，相应的前置摄像头必然不会是OPPO率先应用的弹出式设计，屏下摄像头技术有着极大可能。从机身正面来看，没有边框支撑的设计，相应的光传感器、红外传感器、听筒、指纹识别等模块应该均采用屏下隐藏设计。

OPPO新专利曝光：四曲面3D瀑布屏+隐藏传感器设计

OPPO新专利曝光：四曲面3D瀑布屏+隐藏传感器设计

　　另据外媒LetsGoDigital报道称，OPPO新专利的机器可能采用Micro LED或OLED屏幕，因为传感器隐藏于屏下对屏幕透光率有一定要求，手机的一个边框用于调整显示亮度以适应环境光，而另一个边框则可以在通话中关闭显示屏。

　　同时，外媒还指出，OPPO新专利的机器为Reno 10x Zoom，UI选用了安卓10 操作系统的界面，还标注了5G字样，可见Reno 10x Zoom极有可能是OPPO专为5G而设定的产品，融合创意设计与抢先功能的产品值得大家期待！

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雷文信

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