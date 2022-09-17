年轻人为什么爱买iPhone：旧机回收更保值，以旧换新更划算

作者：景博健

【天极网手机频道】9月8日凌晨，苹果正式召开秋季新品发布会，带来了全新的iPhone 14系列新机，包含iPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro以及iPhone 14 Pro Max，此前小屏的mini版本被屏幕更大的Plus版本所取代。自发布以来，iPhone 14系列的热度就居高不下，其中iPhone 14 Pro及Pro Max机型不仅引入了全新的“灵动岛”，后置主摄还变为4800万像素，升级幅度较大，即便是在手机市场整体增速放缓的大环境下，在昨天的首销中也有着非常出色的表现，现货非常紧俏。

随着iPhone 14系列的发布与开售，再次掀起了广大年轻消费者的换机潮，即使没有颠覆式的创新也并不影响消费者的购机热情。那么，年轻人到底为什么爱买iPhone？

有分析指出，相比过去每代新品必买的“追新式”购机，作为如今消费主力的90后、00后消费者对待手机消费的态度愈发理性，越来越关注手机的实用性和保值性，iPhone的持续热销也和其本身的保值价值密切相关。根据京东的数据显示，年轻人选购iPhone 14新机更看重保值价值，有近六成消费者选择以旧换新的方式买手机，北京和广州近七成年轻人不会直接买新机，而是通过回收旧手机、叠加各种优惠再下单。

为了让手中的iPhone更保值，广大年轻消费者在使用iPhone时会格外的注意保护手机外观、叠加各种付费保障。“新机未到、壳膜先行”已成为常规操作，有了壳膜和各种保障服务的加持，在下次换机回收时能够更值钱，而购买新机则可以少花钱。

回收旧机能抵现、旧机处理更省心，通过以旧换新的方式能够花更少的钱尝鲜新机，兼顾追新与理性消费观，实用性确实是年轻人爱买iPhone的重要原因之一。目前，iPhone 14系列已经全面开售，你会选择旧机回收的方式入手新机吗？