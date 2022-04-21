视频通话更方便，深圳成为中国电信首批5GVoNR城市之一

作者：墨将

【天极网手机频道】4月21日，@中国电信官微推文表示，广东省深圳市在率先实现 5G 信号全域覆盖的基础上，再次率先实现 VoNR 能力全域覆盖，成为中国电信首批 5G VoNR(超高清视频通话)城市之一。电信 5G VoNR 的到来，让超高清视频通话就像打电话一样简捷稳定，秒拨秒接通、超高清不卡顿、不用下载安装软件、不需加好友等“快、清、稳”特点受到用户欢迎。

据了解，相比2G/3G/4G网络下的通话，5G VoNR超清视话功能可以充分利用5G网络低延时、超宽带等特性，为用户带来超低延时、720p超清画质、不耗流量和一键接通视频通话等体验上的优势。相比微信视频通话而言，其秒拨秒接通、超清不卡顿、不占用流量、不需加好友。

值得一提的是，在弱场环境下，5G VoNR还可运用上行语音增强技术，能保障用户语音感知，无论是玩手游还是刷视频都不受影响，高质量语音通话和高速上网两不误。而据中国电信介绍，其5G VoNR 从用户点击通话到接通的时延普遍在 2.5 秒以内，电信 5G VoNR 支持 720P 超高清视频通话业务。目前，中国电信深圳分公司率先在宝安中心区建设 5G VoNR 精品示范区，用户可以开始尝鲜 5G 超高清视频通话。