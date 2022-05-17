中国广电5G 放号：正式运营192手机号码段，实现乡镇以上区域 5G 连续覆盖

作者：弈秋

【天极网手机频道】2022年5月17日，今年2022年世界电信和信息社会日大会开幕式上，中国广播电视网络集团有限公司党委书记、董事长宋起柱发表了大会主题演讲，并在大会上表示广电5G全面商用的准备工作基本就绪，将在5月17日起正式运营192手机号码段。

中国广电董事长宋起柱透露，中国广电与内蒙古联通、移动、电信签署了5G网络互联及结算协议。中国广电与中国移动一起，在2021年已经完成了县乡及农村地区20万座700MHz基站建设，2022年会继续进一步完成中心城区28万座基站建设，实现乡镇以上区域连续覆盖并广泛延伸至行政村。

同时此次大会上工信部党组成员、副部长张云明提到，当下贫困地区通信问题得到了历史性解决，国内375家常用网站和APP都实现了适老化改造，为5G技术的大覆盖又创造了更好的条件。同时他也指出，信息通信业还需要准确把握国际竞争格局重塑的局面，抓住数字化变革的机遇，突破核心技术，加大光通信、毫米波等基础技术研发力度，解决一批卡脖子技术问题。

目前我国网络规模全球领先，建成5G基站近160万个，基本上可以说优于世界发达国家。而且早在2019年6月，中国广电和三大运营商便获得了5G牌照，不过那时候的中国广电集团还未推出面向大众的5G套餐。在2020年中国广电网络股份有限公司成立后，成为了国内第四大运营商，也意味着拥有了对外发放5G手机号码的资格。

中国广电已经与中国移动共用了5G 700M频段，相较于中频基站，拥有更好的覆盖范围，无论是在大城市还是乡镇以上区域用户都基本可以体验5G。从先前的1G、2G、3G到4G，再到现在迎来的5G全面覆盖，移动通讯的发展有目共睹。据悉业内消息，预计到2026年，40%的移动用户将会是5G用户。这次广电192号码段的推出可以给消费者提供更多的5G服务选项，推动5G应用发展与流量提升。