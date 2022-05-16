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同比下降40.5%！中国信通院：3月国内市场手机出货量2146万部

2022-05-16 18:13:11 作者：墨将

  【天极网手机频道】5月16日，中国信通院发布2022年3月国内手机市场运行分析报告。数据显示，2022年3月，国内市场手机出货量2146.0万部，同比下降40.5%，其中，5G手机1618.5万部，同比下降41.1%，占同期手机出货量的75.4%。2022年1-3月，国内市场手机总体出货量累计6934.6万部，同比下降29.2%，其中，5G手机出货量5388.4万部，同比下降22.9%，占同期手机出货量的77.7%。 

  上市新机型方面，3月份国内手机上市新机型44款，同比增长7.3%，其中5G手机27款，同比增长68.8%，占同期手机上市新机型数量的61.4%。2022年1-3月，上市新机型累计103款，同比下降15.6%，其中5G手机57款，同比下降10.9%，占同期手机上市新机型数量的55.3%。 

  另外在大家关心的国产品牌市场份额方面，国产品牌3月份手机的出货量共计1921.5 万部，同比下降42.4%，占同期手机出货量的89.5%;上市新机型43款，同比增长16.2%，占同期手机上市新机型数量的97.7%。2022年1-3月，国产品牌手机出货量累计5764.9万部，同比下降33.5%，占同期手机出货量的83.1%;上市新机型累计98款，同比下降14.8%，占同期手机上市新机型数量的95.1%。整体上，手机市场第一季度处于下滑态势，3月份新机型的发布并未明显改变出货量下滑的颓势。

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墨将

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