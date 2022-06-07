2022年第一季5G手机机型稳定发展，4G手机机型有所回落

作者：墨将

【天极网手机频道】6月7日，中国信息通信研究院对2022年第一季度申请进网检测的手机统计分析，并发布最新了分析数据。数据显示，2022年第一季度申请进网检测的手机产品98款，其中5G手机54款，款型占比55.1%，与2021年第一季度相比，增长6.5个百分点，与2021年第四季度相比，增长5.5个百分点;其中4G手机43款，款型占比43.9%，2G手机款型占比1.0%;3G手机款型占比为0。

2022年第一季度申请进网检测的54款5G手机中，支持n41的占比100%，支持n78的占比100%，支持n79的占比22.2%，支持n28的占比为98.1%，支持n1的占比为94.4%。43款4G手机支持band41占比97.7%;支持band1的占比62.8%，支持band3的占比88.4%。43款4G手机中，支持VoLTE解决方案41款，款型占比95.4%。

除此之外，第一季度申请进网检测的手机中支持定位功能的84款，均为4G、5G手机。而在所有智能机中，Android操作系统的占比仍然高居首位，占比为89.3%，其中Android版本12操作系统占比为52.0%。

从数据不难看出，2022年第一季度，我国手机市场中5G手机产品已呈现稳定发展态势;4G手机产品款型数略有回落，4G手机频率特征变化不大，4G手机产品的传输能力等级呈低速率发展;搭载Android版本12操作系统的手机初现市场，且占比快速提升。相信未来5G手机将作为主流继续发展，而4G手机将呈持续减少的态势。