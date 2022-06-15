泰国AIS选择中兴通讯：共建泰国首个高水平5G网络

作者：弈秋

【天极网手机频道】6月14日中兴通讯官微发布消息，中兴通讯与泰国第一大移动运营商AIS在泰国曼谷签署战略合作协议。根据协议，中兴通讯将成为AIS的全面战略合作伙伴，支持AIS升级5G等重要技术，从而提升网络质量，为AIS客户提供卓越的用户体验。

此外，中兴通讯与AIS将于今年第三季度推出泰国首个“A-Z中心”即5G创新中心，双方将充分发挥各自优势，共同开展5G在垂直行业领域的研究合作，助力泰国数字化转型，全力推动5G融入千行百业、服务社会大众。

签约仪式前，双方进行了友好会谈。AIS首席执行官Somchai Lertsutiwong表示，AIS是一家数字生活服务提供商，专注于释放5G等数字技术带来的潜在红利，这是增强泰国数字经济能力的重要基础设施。这次双方的合作带来了能为AIS客户、泰国公众和一系列垂直行业领域提供各种体验和智能服务的投资潜力。AIS一直坚信，5G在不久的将来会成为影响转型(从消费者行为到社会环境，以及泰国数字经济的增长)的关键变量。

中兴通讯总裁徐子阳线上出席此次签约仪式表示，中兴通讯作为全球5G领导者之一，坚信5G正在推动垂直行业的发展和行业的数字化转型。中兴通讯将在5G技术解决方案和应用方面不断创新，与AIS共同探索5G网络在数字经济时代的巨大潜力。

在2020年2月21日，AIS就成为了泰国第一家正式拿到5G运营许可的运营商，是泰国首家正式获得2600MHz频段5G服务许可证的运营商，成功领跑泰国5G时代。这次战略合作的签署，标志着AIS和中兴通讯的全面合作进入一个全新的高度，双方将在5G网络建设，5G行业应用拓展及创新等方面进行深度合作，助力泰国数字经济发展。