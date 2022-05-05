同比增长12.1%，IDC报告称中国网络市场规模达到660亿元

作者：墨将

【天极网手机频道】健康新常态改变了人们的工作和生活习惯，同时更突显了基础网络的重要性，联接作为数字基础设施中的重要组成部分，越来越多企业组织会优先考虑网络部署，整体网络市场迎来新一轮建设高潮。据IDC《2021年网络市场跟踪报告》显示，2021年全球网络市场规模为542.4亿美元，与去年相比增长10.1%，中国网络市场规模为102.4亿美元(约合660亿元人民币)，与去年相比增长12.1%。

具体而言，中国交换机市场2021年同比增长17.5%，其中数据中心交换机同比增长7.4%，随着互联网网间流量急剧增长、企业业务上云以及数据中心云化建设成为趋势，互联网公司、金融行业、运营商和智能制造企业在加大数据中心网络投资，以支持新的技术进步和解决日益复杂的网络问题。

而路由器市场则同比下滑2.6%，其中运营商路由器市场同比下滑5.0%。区别于全球趋势，中国运营商由于建设节奏调整，影响到整体市场表现。除此之外，WLAN市场同比增长47.2%，Wi-Fi 6出货占比进一步提高，替换Wi-Fi 5趋势显著。各主流厂商对Wi-Fi 6持续重点投入，改进无线运维体验，针对不同行业用户打造差异化产品和解决方案。不难看出，网络市场的发展方向正在悄然发生改变，企业商用和消费级将继续呈交叉趋势发展，通过数字化提高自身综合实力，也将逐步成为企业的必选项。