作者：墨将

【天极网手机频道】4月22日，中国信通院发布2022年一季度电子行业运行监测报告。数据显示，2022年一季度，我国电子制造业保持了工业和制造业领头羊地位，出口保持两位数增速。但集成电路等重点产品的产量增速呈显著回落态势，需警惕二季度持续承压风险。

据了解，2022年一季度，规模以上电子信息制造业增加值同比增长12.7%，高于工业总体6.2个百分点，对工业经济增长的拉动幅度位居31个制造业大类行业之首。其中，3月规模以上电子信息制造业增加值同比增长12.5%，高于工业总体7.5个百分点。若对2020-2021年增速取均值，2022年一季度增速在上两年高基数基础上加快了0.3个百分点，呈现强劲增长态势。

2022年一季度，受2021年高增速基数影响，电子制造业出口交货值同比增长11.4%，较全国工业总体低3.0个百分点。但若对2020-2021年增速取两年均值，一季度出口交货值较同期快0.2个百分点，为电子制造业高速增长形成了有力支撑。其中，集成电路、笔记本电脑、电子元件产品出口金额(按美元计)累计同比增速分别达到23.2%、10.8%、24.0%。

受国内外环境变化超预期、需求端疲软态势影响，叠加市场上芯片囤货较多等因素，集成电路当月产量自2021年8月达到峰值后逐月回落，月度增速自6月的43.9%直线回落至12月的1.9%。今年以来，集成电路产量延续下行态势，3月当月产量降至285亿块，同比下降了5.1%，一季度累计产量达807亿块，同比下降了4.2%，季度累计产量自2019年下半年以来首次出现萎缩。此外，考虑到4月以来各种黑天鹅事件的冲击，供应链物流运输受阻，预计二季度集成电路生产将承受更大压力。