2022上半年中国IT安全服务市场平稳增长，涨幅11%

【天极网手机频道】最近，IDC发布了《2022上半年中国IT安全服务市场跟踪报告》。数据显示，2022上半年中国IT安全服务市场厂商整体收入约为12.25亿美元(约合79.4亿元人民币)，厂商收入规模较去年同期实现平稳增长，涨幅11%。

经过各技术服务提供商的不断努力，中国网络安全服务市场实现稳步增长，其增长主要由IT教育与培训和托管安全服务市场带动。其中认证培训和安全实训演练测试平台与服务市场，共同推动IT安全教育与培训市场上半年实现高速增长：上半年，IT安全教育与培训市场增速最快，规模同比增长达到33%。

托管安全服务市场增速不及预期：上半年托管安全服务市场规模同比增长15.6%，增速不及往年。而咨询服务和集成服务市场受外部因素影响增长缓慢。

对于以人为本的服务市场来说，人是服务的核心，去到客户现场、了解客户环境与现状，进而运用工具和知识来帮助客户解决其安全建设所遇到的问题是安全服务的总体内容。

长远来看，“驻场+远程”协同服务的交付模式将逐步成为主流。这类协同服务的模式将帮助最终用户和厂商更好地降本增效，提升服务质量和水平，从而实现双赢。