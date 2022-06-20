OPPO携手爱立信、高通带来全球领先5G企业商用切片技术服务​

作者：弈秋

【天极网手机频道】6月20日，OPPO、一加手机操作系统ColorOS官方发布了一则视频，视频内容介绍到OPPO携手行业领导者爱立信、高通技术公司成功带来全球领先的5G企业切片商用方案。该方案的落地即意味着可面向通过将物理网络切割成多个虚拟的端到端网络，「按需分配」出定制化的独立网络资源，提供极度稳定、低延迟和高安全性的网络，实现一张5G网满足多样化的网络连接需求。

视频展示内容中，可以看到该方案实践下，在基于Android 12的OPPO Find X5 Pro手机上实现了应用分区和流量分流，页面加载速度对比上用户无需切换设备，仅通过打开有图标识别的企业应用，就能享受到该方案提供的差异化网络。而且这项服务拥有极低的学习成本，从而更便于推广与使用。

5G服务的多样化体现包括车联网、物联网、工业自动化、远程医疗、等等，均是为了不断满足当下用户需求的多样性。而这些服务对于网络延时要求是不一样的，比如远程医疗为了抓紧救治病人要求争分夺秒，而自动工业化对数据效率要求又没那么高。而引入5G网络切片技术服务，便可以让手机网络资源面向我们不同的需求进行分配，从而降低成本，提升使用效率。

5G企业切片商用方案，是5G加速各行业应用场景落地的重要一步。一直以来OPPO致力于5G网络切片技术的研究与发展。这次5G企业切片商用方案的推出，印证了OPPO在通信技术领域的技术引领实力与行业协作能力，也是OPPO在通信技术领域专利实力的体现。

从官方发布的宣传视频中了解到，据悉未来OPPO将进一步携手全球合作伙伴，推动5G企业切片服务的应用与落地，为企业及用户带来更安全、可靠、灵活的5G网络通信体验。世界一直在变，技术在融合。相信5G网络切片的落地，能够有效将网络资源进行统一管理，按需划分，更好地让5G网络灵活高效利用起来。