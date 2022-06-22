三大运营商相继发布5月运营数据：我国合计使用5G套餐用户将近9亿

作者：弈秋

近日，从通信产业网官微下所发布的信息了解到，在6月20日，国内三大运营商相继发布了5月运营发展数据，合计使用5G套餐用户将近9亿户，5G渗透率持续走高。

与此前一样，中国电信和中国移动依然选择公布了移动用户数、5G套餐用户数、固网宽带用户等传统用户数据，而中国联通则继续发布“大联接”用户累计到达数、5G行业虚拟专网服务客户数、当月智慧客服客户问题解决率等7组质量发展数据。

已公布的运营统计数据来看，中国电信的移动用户5月净增长数字仍保持领先，而中国移动在5G方面取得了一定突破――5G套餐用户渗透率突破50%。中国联通几项质量发展数据亦都继续增长。5月，三大运营商5G业务均保持了高速增长。

中国移动公布了2022年5月份运营数据，用户总数达到9.66598亿户。中国移动5G套餐用户累计达4.95亿户，当月累计净增1821.3万户，有线宽带客户数净增229.7万户。

中国电信公布了2022年5月主要运营数据，5G套餐用户累计达2.2447亿户，单月净增704万户，今年前5个月累计净增3667万户。

中国联通公布了2022年5月份运营数据，中国联通5G套餐用户累计到达数为1.797亿户，当月用户净增493.6万户，今年前5个月累计净增2477.6万户。三大运营商5G套餐用户累计已达8.99亿户。

从5G套餐用户渗透率来看，中国电信仍以58.89%遥遥领先，比中国移动51.22%的渗透率多了7.67个百分点。尽管中国联通改变了用户统计口径，但是根据以往的公开数据估算，其渗透率也远高于中国移动，比较接近于中国电信。在这个5G大时代背景下，几家运营商的5G用户发展因而呈现了不同的特点。

在重大基建方面，中国电信成立了数字智能科技分公司，加快推动中国电信大数据和AI核心能力建设，进一步强化中国电信科技创新能力。中国联通成立九大行业军团，深耕重点垂直行业，助力经济社会各领域的数字化转型、智能化升级、融合化创新。中国移动召开京津冀协同发展工作推进会，加强央地对接，深耕主责主业，助力数字经济发展，服务京津冀地区经济社会民生。

在重要建网方面，中国电信完成全国首批5G FDD 8T8R商用部署;中国联通完成27亿元本地网光缆集采，启动新一轮数据中心交换机集采;中国移动接连启动PC服务器、室分系统设备、CWDM基站前传设备集采。

在科技创新方面，中国电信首个3GPP天地融合标准成功立项;中国联通正式商用5G新通话，并发布《5G新通信技术白皮书》等智力成果;中国移动发布量子VoLTE加密通话研发成果。5G技术带来了新的通信能力和服务，创造了新的场景与应用。显而易见，三大运营商将会继续推进5G的高质量发展。

我国现已建成了5G基站数量占全球70%以上，是全球规模最大、技术最先进的5G独立组网网络，全国所有地级市城区、超过97%的县城城区和40%的乡镇镇区实现了5G网络覆盖。全面范围内基本实现了5G通讯普及，当前智能手机这块5G双卡双待也成为了主流。而且陆续应用到“物联网”、“远程医疗”、“无人驾驶汽车”等各智能终端领域，5G的重要性日益凸显。从三大运营商公布的运营数据可知，5G用户渗透率继续进一步攀升走高。我国的5G网络已经成熟，相信未来将有更多人用上5G网络成为5G用户。