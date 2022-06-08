继续领跑全球，2022年第一季度云服务总支出达73亿美元

作者：墨将

【天极网手机频道】6月8日，调研机构Canalys官方发布2022年第一季度中国云计算市场报告。数据显示：2022 年第一季度，中国大陆云基础设施服务支出同比增长 21%，达到 73 亿美元，与2021年第一季度相比，增长13 亿美元，占全球云基础设施支出的 13%。尽管云服务总支出低于预期，但中国市场仍然领跑全球云服务市场的增长。

市场份额方面，由阿里云、华为云、腾讯云和百度智能云组成的“四朵云”市场份额占比达到78.8%，继续占据云市场主导地位。具体而言，2022年第一季度，阿里云和华为云市场份额同比小幅下降，分别达到36.7%和18.0%，腾讯云和百度智能云的市场份额持续上升。其中，百度智能云的市场份额达到8.4%，同比增速为43%，约为云计算市场整体增速21%的两倍。Canalys认为，百度智能云凭借云服务与AI技术相结合的差异化优势，以及对其业务的大量投资，促使其在本季度保持了高速增长。

当下云计算已成为IT企业的热门选择，云服务也正在从单纯的提供数据中心服务，向更具行业特色的解决方案升级。而随着中国新基建规划加快部署，企业数字化转型需求日益迫切，市场对云服务厂商提出了新的要求。

除了对底层云技术的需求，在数字化转型的大趋势下，企业更看重AI技术提供的服务能力和带给行业的业务创新提速。而行业巨头们也加紧扩张步伐，通过在不同的垂直行业中扩大专业生态系统合作伙伴的基础，来发展技术、提高解决行业特定问题的能力。