新技术永无止境，联发科发布Wi-Fi 7无线连接平台解决方案

作者：墨将

【天极网手机频道】5月23日，@联发科技官方微博推文，MediaTek 发布 Wi-Fi 7 无线连接平台解决方案 ―― Filogic 880 和 Filogic 380。它们集成了微处理器、AI 引擎、Wi-Fi-6 和蓝牙 5.2 子系统以及相应的电源管理单元，率先实现对 Wi-Fi-7 的支持。

据介绍，全新的 Filogic 880 和 Filogic 380 提供适用于运营商、零售、商用和消费电子市场的高带宽应用。其中Filogic 880 是 6nm SoC，提供了一个“将 Wi-Fi 7 与强大的 AP 和 NPU 相结合，以支持最大的 Wi-Fi、以太网和数据包处理性能”的综合平台。结合 Wi-Fi 7 网络接入点(无线 AP)与先进网络处理器的完整平台，为运营商、零售和商用市场提供业界先进的路由器和网关解决方案。

而Filogic 380 旨在通过 Wi-Fi 7 技术赋能广泛的无线终端设备，例如智能手机、平板电脑、电视、笔记本电脑、机顶盒和 OTT 流媒体设备。Filogic 880 和 Filogic 380 两款芯片均基于 6nm 制程打造，助力客户打造高速、高可靠、高稳定且持续在线的无线连接体验，以满足日益增长的高带宽应用需求。

联发科尚未透露，搭载 Filogic Wi-Fi-7 芯片的设备将于何时发布。有爆料消息显示，首批配备新芯片的产品或将于在2023年上市。不过有网友表示“Wi-Fi 6还没有普及，需要这么着急发展Wi-Fi-7 吗？”联发科对此表示，新技术永无止境。