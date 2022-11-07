iPhone 14系列除中美之外全球涨价，苹果：美元太强势

【天极网手机频道】iPhone 14系列在9月初发布不久之后，因为标准版和Pro版用户喜爱程度差距过大，导致iPhone 14两款入门机型出现“无人问津”的状况，尤其是iPhone 14的销量非常不乐观，并一度被认为或成史上销量最差的机型，相关人士表示iPhone 14必然会用降价来刺激消费。随着双十一大促的临近，电商平台开始进行商品促销，苹果的相关产品也开始调价，例如iPhone 14 Plus 叠加额外优惠力度最大达到为 1250 元;iPhone 14 Pro/Pro Max优惠 350 元;iPhone 13/13 mini优惠 700 元。调价后的包括部分iPhone、AirPods Pro 2、iPad Air5等在内的产品均已售罄，苹果官方表示在陆续补货。

但是，受到汇率等因素影响，iPhone 14系列售价除了中国和美国地区保持不变之外，均出现了大幅上涨。以 iPhone 14 为例，其在美国的起售价为 799 美元，与 iPhone 13 价格相同，在英国的起售价则为 849 英镑(975 美元)，比 iPhone 13 发布时的起售价上涨约 90 美元;至于高端机型的价格相差更大。对此苹果方面表示，之所以上涨售价，是与汇率波动有关。

国内恰逢最大营销季，双十一过后还有双十二，紧接着就是元旦，国行版iPhone 14全系都在降价促销来拉动销量。但是需要提醒的是，目前受到一些可知且不可抗因素的影响，iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max的出货量将低于预期，用户将需要等待更长的时间才能收到产品。

另外，彭博社记者Gurman在最新的Power On通讯中说，苹果公司正在开发一种更新的Siri体验，不再需要“Hey Siri”触发语来调用数字语音助手，预计将在2023年某个时候或2024年推出。Gurman还透露，苹果正在努力将Siri整合到第三方服务和应用程序中，为用户提供更多的语境和帮助。对此网友表示苹果似乎在做一件“很新”的事。

太好了，一直都觉得喊“Hey Siri”的时候就不太聪明的样子，以后在路上再喊一嗓子siri之后满街siri回应你，这感觉不要太好。