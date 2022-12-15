史上最轻横向折叠旗舰？OPPO发布全新一代Find N2系列，仅有233克

【天极网手机频道】12月15日，OPPO正式发布全新一代折叠旗舰Find N2系列，包括仅有233克的史上最轻横向折叠旗舰Find N2，以及首创3.26英寸、迄今最大外屏的竖向折叠产品Find N2 Flip。Find N2系列通过引领行业的硬件、软件和交互创新，率先实现折叠屏手机体验从“常用”到“重用”的关键进化。

在广受好评的OPPO Find N的基础上，Find N2 实现了全新的突破。全新升级的超轻固精工拟椎式铰链和不可思议的233克轻量表现，为Find N2带来无可匹敌的使用手感。首创内外屏双E6材质、首创内外屏环境色自适应、首次通过莱茵折叠无忧认证，Find N2为用户的屏幕与品质体验打开了全新的可能。首次亮相的悬停空间，开合间悬停1秒即可进入全新定制的悬停界面，更带来了独树一帜的的折叠新体验。

OPPO首款竖向折叠手机Find N2 Flip则实现了对同品类的颠覆性创新。采用“迄今为止竖向折叠的最佳解决方案”，不仅解决了续航、折痕、信号等小折叠产品的几大核心痛点，Find N2 Flip还前所未有地搭载17:9比例、3.26英寸的最大尺寸任意窗，实现了专属的外屏交互方式，让竖向折叠手机的外屏第一次发挥了实用价值。

Find N2系列全系搭载OPPO自研芯片马里亚纳®️ MariSilicon X，独立影像芯片、哈苏超清画质引擎、旗舰级摄像模组的强强联合，通过芯片、软件、算法、硬件的高度整合，带来效果惊艳的全场景大师级影像体验。

OPPO高级副总裁、首席产品官刘作虎表示：“创新，始终是OPPO产品的基因，坚持不断的创新，让我们在折叠手机时代，持续引领。OPPO Find N2系列迎来全新突破，让极致折叠再进一步。这一代，划分两个时代。”

OPPO Find N2以仅233克的极致减重，引领折叠屏进入轻量化时代

2021年，OPPO Find N通过前所未有的黄金尺寸解决了折叠屏的单手握持手感问题。OPPO Find N2在此基础上，攻克折叠屏被困扰已久的重量难题，解决了以往折叠屏未能达到直板机体验的关键矛盾。

在Find N2上，OPPO通过引入航天级MIM超韧合金与高强度复合碳纤维等新型材料，以及一体化的铰链结构，突破性地将机身重量降低至233克，成为目前业内最轻的旗舰折叠屏手机，极大地满足了用户对“大屏”和“便携”的双重需求。作为屏幕弯折的基础，Find N2首次大面积采用被材料届誉为“黑色黄金”的复合碳纤维材料作为屏幕支撑骨架，仅屏显结构较上代就减轻34%。在确保支撑强度的情况下，Find N2实现了重量的大幅降低，呈现令人惊叹的轻盈手感。

通过极致的组装精度和严苛的管控标准，Find N2整机的可靠性得到进一步提升――即便是铰链体积减少37%，重量减轻36%的情况下，Find N2依然实现了整机强度的提升。Find N2是目前首个通过莱茵折叠无忧认证2022的横向折叠手机。该测试涵盖48个严格测试，包含基本物理性能测试、生活化场景测试、万次折叠耐用性与握持舒适度4大维度，对折叠屏可靠性全面评估。Find N2在经历40万次极限弯折测试后，屏幕性能、铰链、功能仍然保持良好水平。测试结果显示，Find N2平均每日弯折100次的情况下，可以保证长达5年的使用寿命，真正做到减重不减质。

在软件层面，Find N2推出前所未有的悬停空间功能，打破“先应用后悬停”的使用逻辑限制。只需弯折即可开启悬停空间，并带来视频、音乐、相机、运动等细分服务，真正做到“无悬停，不折叠”。

Find N2 通过对系统的深度优化，再次提升多屏与大屏体验。Find N2的外屏与内屏间切换的信息过渡不再是简单的拉伸放大，而是遵循大屏尺寸，显示更多信息。另外，OPPO还联合小红书、网易云音乐、剪映等头部应用，针对Find N2深度定制了专属的大屏体验，大幅提升使用效率与细节。面向目前缺乏定向适配的传统应用，Find N2也能通过自适应UI实现传统应用和大屏的自动适配，最大化地发挥大屏价值，兼容传统应用。此外，在分屏功能上，Find N2新增“多页面分屏”、“跨屏分享”、“分屏截图”功能，让信息的呈现、截取、分享更加高效。AI会议转写、图文智能识别等软件功能，让Find N2进一步提升了用户的工作与生活效率。

全新发布的OPPO Pen，更使得Find N2成为口袋里的生产力工具。OPPO Pen可以让用户在商务场景中，快速进行图文叠写、快速截图，甚至是遥控拍照，极大地提升了手机办公的效率。OPPO Pen搭载OPPO自研的手写引擎，支持最高4096级压感，拥有出色的连续擦涂和书写性能，并可通过振动反馈模拟书写与橡皮擦拭的手感，带来更符合用户习惯的手写体验。OPPO Pen连续书写续航可以高达11小时，是折叠屏绝佳的生产力搭档。

Find N2同样拥有旗舰手机的性能表现。内外均采用最新E6材质屏幕，且支持120Hz刷新率，Find N2在实现出色的显示效果同时带来流畅交互。Find N2行业首次实现双屏环境色自适应显示，在任何场景下均能确保人眼观看的舒适性。Find N2采用旗舰级传感器IMX890作为主摄，结合超前算法提升基础拍照画质，无论逆光弱光、人像风光，常用拍摄焦段都有出彩效果。搭载OPPO自研影像专用NPU 芯片――马里亚纳®️MariSilicon X，Find N2将折叠屏的视频表现提升到新的高度。Find N2还集成了与哈苏联合打造的手机影像系统。以哈苏中画幅的标准移动影像进行色彩调试，Find N2的哈苏专业模式呈现大师级哈苏色彩美学。

Find N2搭载了高通骁龙8+旗舰芯片带来性能保证，4520mAh的大容量电池配合67W超级闪充，可为用户提供出色的续航表现与可靠安心的极速充电体验。

Find N2 Flip首创3.26英寸最大外屏，带来独树一帜的折叠屏新体验

Find N2 Flip首次定义了3.26英寸，比例17:9的任意窗，是竖向折叠形态中最大尺寸的外屏，彻底颠覆了小折叠屏手机的使用体验。结合创新的任意窗功能，Find N2 Flip外屏的创新交互，为用户即用即走的日常需求提供了优雅、便捷、高效的全新解决方案。

任意窗支持多场景服务卡片，用户无需展开手机即可查看日程、天气，使用相机、计时器、耳机等系统功能以及小红书等第三方应用。配备“一键回复”功能，Find N2 Flip的任意窗支持系统短信、微信等通讯app，可以实现emoji、快捷短语、语音转文字三种回复形式。对于内外屏的协作，“一推即秀”功能可在内屏使用软件时上滑推送至外屏使用，例如可以提前将交通码推至外屏，内屏则继续浏览其他页面，操作互不干涉。对于外卖、打车、音乐类应用，Find N2 Flip支持内外屏接力功能，合上手机，关键信息也可以在外屏显示，可随时查看服务进展，不必反复展开手机。此外，任意窗支持互动电子宠物、GIF壁纸等趣味功能，为用户带来更具个性化的折叠体验。

旗舰的影像配置结合悬停功能，让Find N2 Flip实现高质量、多形式的拍摄体验。Find N2 Flip主摄搭载5000万像素IMX890超感光大底传感器，可应对各种光线场景，即使是暗光环境下也能够呈现出令人惊叹的画面细节与丰富色彩。前置搭载与索尼联合定制的IMX709传感器，配合OPPO自研美颜算法，呈现更加自然、清晰的自拍表现。旗舰影像模组在哈苏超清画质引擎和马里亚纳® MariSilicon X的加持下，呈现更加专业的画质表现。同时，借助多角度自由悬停功能，Find N2 Flip提供延时摄影、腰平取景、低角度拍摄等多种丰富玩法。此外，得益于17:9的外屏比例，Find N2 Flip可在任意窗实现几乎不裁切的预览效果，更利于用户创作。

精巧机身也有旗舰性能表现。Find N2 Flip内屏采用6.8英寸E6材质屏幕，支持120Hz刷新率，带来最佳屏幕体验。最新一代超轻固精工拟椎式铰链有效减小了铰链体积，支持Find N2 Flip 容纳更大容量的电池。在Find N2 Flip小巧的机身下，依然配备了4300mAh高能量密度大电池，支持可超过一天的续航表现，是目前续航最强的竖向折叠屏手机。Find N2 Flip还支持44W超级闪充，充分保障充电速率。Find N2 Flip大电池与超级闪充的组合，让竖向折叠屏手机首次拥有了比肩直板机的续航能力。在性能方面，OPPO与MediaTek联合定制的天玑9000+移动平台，带来旗舰性能与旗舰续航的双重保障。

OPPO Find N2 拥有云白、松绿、素黑(素皮) 3种配色，12+256GB售价7999元，16+512GB售价8999元。即日起接受预订，并将于12月23日上午10:00在OPPO商城，以及京东、天猫、苏宁易购等线上渠道全面开售。

OPPO Find N2 Flip拥有雅黑、慕紫、流金3种配色，8+256GB售价5999元，12+256GB售价6399元，16+512GB售价6999元。即日起接受预订，并将于12月30日上午10:00在OPPO商城，以及京东、天猫、苏宁易购等线上渠道全面开售。

同时，两款折叠屏将在OPPO体验店、三大运营商合作厅、苏宁、国美、迪信通、顺电等线下卖场同步开售。

年度TWS音质标杆上新，OPPO Enco X2金色流年采用高质感金属漆工艺实现丝滑流沙手感，带来质感和手感的双重满足。新版本还支持黄金听感2.5，听感补偿准确性提升20%。OPPO Enco X2金色流年采用丹拿SuperDBEE第二代同轴双单元+久石让调音+LDAC及LHDC4.0双超清传输协议的黄金组合，一举斩获欧洲EISA年度最佳入耳式耳机大奖，无愧TWS耳机最强音。个性化主题弹窗、45db降噪深度、40小时超长续航、双耳录音等功能，让OPPO Enco X2金色流年成为无短板的全能旗舰。OPPO Enco X2金色流年将于12月23日正式开售，售价999元，活动期间立减100元，预定赠送官方保护套，更有6期免息，用户可通过OPPO商城、京东、天猫等平台购买。