这“游戏机”能处，有事它真能上！超次元游戏轻旗舰OPPO K10简评

作者：毛毛

【天极网手机频道】在竞争早已白热化的智能手机市场，游戏手机成为当下颇具热度的细分市场。即便有人问，旗舰机这么贵，难道还带不动游戏吗，为什么还要细分游戏手机类目？其实旗舰机型全能发展，但并不能表示它一定适合打游戏，如果细分到电竞游戏手机，无论是性能、操控、音频、显示等方面都更适配游戏。就目前来说，电竞手机其实还处于一个小众市场，而且以“电竞”为关键词的手机价格并不便宜。好在，即便是一个小众市场，国内手机企业也不愿意放弃任何一个给用户新体验的领域。OPPO在24日正式推出了“超次元游戏旗舰”OPPO K10系列，凭借多项旗舰技术，对性能和软件进行打磨优化，让游戏体验更加震撼出众。



OPPO K10系列实拍图

・性能与续航篇

未发先火的OPPO K10延续了K系列一贯的硬核属性，全球首发搭载的天玑8000-MAX是与旗舰天玑9000“师出同门” 的天玑8000-MAX采用台积电5nm制程工艺打造，先进工艺带来超凡的性能与能效，4+4 八核CPU架构设计，包含4个主频为2.75GHz的Arm Cortex-A78核心，GPU部分采用Arm Mali-G610六核GPU。不但在性能上要完胜高通骁龙870处理器，而且在功耗的控制方面也更为优秀，安兔兔跑分更是达到了77W以上的成绩，强悍性能满血释放。



安兔兔跑分

同时，为了减少发热，更好的发挥芯片和屏幕性能，OPPO K10采用金刚石VC液冷散热系统，在各个关键发热位置及整机进行散热处理，在实现芯片更快速降温的同时，保证芯片性能依旧出众。另外，OPPO K10内置的天玑8000-MAX处理器与UFS3.1极速内存、LPDDR5运行内存组成了满血版“性能铁三角”，可满足用户大多数场景的使用需求，提供更加顺畅的运行体验。

除了在硬件方面的升级和完善之外，在软件层面上OPPO K10系列也带来了HyperBoost全链路游戏稳帧技术。HyperBoost全链路游戏稳帧技术包含了图形异构、GPA极限稳帧和O-Sync超频响应等核心技术，可为用户提供帧率稳、启动快、操纵畅爽的游戏体验。在游戏方面我们分别测试了《和平精英》和《王者荣耀》两款主流游戏，得益于HyperBoost 极限稳帧，在60分钟的连续游戏中OPPO K10始终保持较流畅的画面。

不过当手机长时间处于高负荷游戏的运行时，手机温度会逐步升高，从而影响手机运行状态，这时就可能会出现掉帧、卡顿以及网络延迟等情况，而HyperBoost全链路游戏稳帧技术的加持则可以最大限度的避免我们在游戏时出现掉帧、卡顿等情况。不过在长时间使用且是在120Hz帧率下打游戏的话，手机多少还是会有些发热，但都处于能够接受的发热范围之内。



游戏前



游戏后

正所谓“一物降一物”，手机发热也有“救星”，OPPO 18W冰点散热背夹采用了OPPO定制的航天级双TEC制冷片，散热效率得到大幅提升，而且背夹拥有三档开关，可以自由切换风扇转速，满足我们在不同游戏场景下的散热需求。更重要的是，噪音量很小，丝毫不会影响你听声辨位。



OPPO 18W冰点散热背夹

为了有更真实的游戏体验，OPPO K10系列均搭载了X轴线性振动马达和立体双扬声器，再配合与雷蛇对手机键盘进行深度联调，模拟真实机械键盘触感带来更加真实的触感反馈，尤其是在玩《和平精英》这类游戏时，那种突突突的快感一秒都不能浪费，电竞感直接拉满。

功耗方面，对于5G时代来说，大电池+闪充组合已经是标配了。OPPO K10内置5000mAh大电池，搭配67W超级闪充可以实现快速回血，45分钟左右即可完成充电，就算是在重度使用的情况下也不慌张，超强的续航能力以及快速回血的闪充可以让你时刻保持镇静;更有独家电池智能健康引擎家加持，可以减缓电池容量的损耗，所以在续航和闪充这方面你可以永远相信OPPO。

充电实测(注释：数据仅供参考，充电测试以实际为主)

闪充技术的全面普及，照顾的是数量更为庞大的5G市场用户，帮助他们得到更好的5G体验，大幅度缓解用户的手机用电焦虑。

・外观篇

OPPO K10正面是一块6.59英寸的LCD面板，支持120Hz刷新率以及240Hz触控采样率，100%DCI-P3广色域，画面流畅且色彩丰富;6档变速调节针对不同的场景适配不一样的帧率，这样可以有效保证用户使用体验效果的同时还能智能降低功耗。



OPPO K10实拍图

一体式机身背板，亚光磨砂的高级质感以及超醒目的“K-10”镭射符号，无一不在彰显其硬核个性。配色上拥有暗夜黑和冰珀蓝两款，属于经典永不过时款。OPPO K10以柔和的曲线呈现硬核的外观。OPPO将使用在Find旗舰产品上的行业难度极高的G3连续曲线设计用在K10机身设计上，平滑过渡还原游戏手柄式贴合感受，边框曲面微弧的设计使得手感更舒适。



OPPO K10实拍图

・影像篇

得益于那颗天玑8000-MAX“强芯脏”，OPPO K10影像能力也有着不错的表现。OPPO K10用了以6400W像素为主摄的三摄系统，高像素的加持下，能够抓取更多的画面细节。



OPPO K10主摄拍摄样张



OPPO K10主摄拍摄样张



OPPO K10超广角拍摄样张



普通模式(左)与夜景模式(右)拍摄对比

从样张可以看到，画面细节丰富，画面清透，整体色彩也趋于自然饱和，并不会因为算法出现失真的现象;尤其是在夜景的拍摄中，OPPO自研极夜模式清晰算法，在亮度非常低的环境下也能拍出清晰的样张，而且在夜景模式中，样张早点明显降低，提高画面亮度和清晰度。

・系统篇

OPPO K10搭载的是基于Android 12深度定制的ColorOS 12.1系统，ColorOS 12.1历经深度优化打磨，在游戏、流畅、智慧等多方面全新升级，助力OPPO K10成就更稳更强的游戏轻旗舰手机。

不仅如此，ColorOS 12.1系统带来多项体验优化和更多功能。例如比肩专业录音笔的超级录音功能，能够高效记录工作、生活中的语音事项;随身卡包智能识别证件照片的随身卡包功能，可将各种证照、卡片、票据类照片自动归类方便查找;系统级全场景覆盖的自由翻译功能，用户读到哪翻译就到哪;跨屏互联带来跨设备、跨系统的高效协作体验，还新增应用多开功能，效率更高。

值得一提的是，与OPPO K10一同发布的还有OPPO K10 Pro，同样是拥有超硬核的配置，内置高通骁龙888旗舰级别处理器，强悍性能不用怀疑;搭载媲美旗舰机型的索尼IMX766超大底传感器+OIS光学防抖影像系统、120Hz三星E4高帧全速屏，更有5000mAh+80W超闪组合，为用户带来超次元旗舰级游戏体验。



OPPO K10系列实拍图

・总结

OPPO K系列是主打硬核气质的轻旗舰产品，凭借着超值价格和高性能表现，深得广大硬核玩家的喜爱。作为全新一代OPPO K系列产品，OPPO K10在外观工艺、屏幕素质、影像技术等方面也再次突破，内置旗舰级芯片，更有六大“神装”辅助，游戏畅爽无阻，你只需要秀走位，不用担心受拖累，想必在上市之后定会掀起一波换机热潮。

在大家最关心的价格方面，OPPO K10 8GB+128GB版本售价1999元，8GB+256GB版本售价2199元，12GB+256GB版本售价2499元;OPPO K10 Pro 8GB+128GB版本售价2499元，12GB+256GB版本售价3199元。目前新机已经开启预售通道，并于4月28日上午10点全渠道开售，届时用户可上OPPO官方商城以及各大电商平台进行了解以及购买。