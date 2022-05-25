年度口碑折叠屏旗舰低至7399元起，OPPO Find N开启年中618大促

作者：墨将

【天极网手机频道】5月24日,OPPO 618年中大促火热开启，OPPO为用户准备了6款新品，8亿补贴购物福利，包括付款立省、免息分期和定金抵扣等多项优惠，全面迎战618。其中OPPO Find N至高立省500元，低至7399元起。大促期间购买至高享24期分期免息，还送2T云空间和官方原装保护壳，是年中想要购买折叠屏用户的不二之选。

天极网了解到，OPPO Find N是OPPO在折叠屏领域“四年磨一剑”的里程碑产品，为折叠屏手机带来重大转折，推动折叠屏手机“从尝鲜，到常用”。 凭借机身黄金折叠比例设计，自研精工拟椎式铰链技术以及创新的手机交互体验，OPPO Find N获得行业和用户广泛好评。

从首销到现在，OPPO Find N屡次斩获电商平台折叠屏销量冠军，多次出现全渠道售罄的火爆场面。从用户的评论来看，大部分对OPPO Find N的外观、做工、性能、影像、“一屏多用”等方面给出了一致好评，全网好评率高达 98%，OPPO商城的好评率甚至达到接近满分的99.8%，可以说是销量、口碑双赢的局面。

而天极网经过数月的体验中，也发现OPPO Find N着实给到了我们很大的惊喜。不管是在折叠屏技术的发展方面，还是在屏幕折痕、操作亦或续航方面都非常出色。5.49英寸的外屏满足了“手小”用户的需求，7.1英寸内屏满足对“大屏”的需求，更大的内屏带来了更宽广的视野和绝佳的视觉感受，更不用说像煲剧、打游戏这种需要大屏更爽的场景体验。 OPPO Find N的折痕表现也同样出色，即便是使用了几个月，正面也几乎看不到折痕，合上之后仍旧严实，侧面几乎看不到缝隙。

双手打字的分离键盘，有着让其他折叠屏手机羡慕的输入效率;而荣获2022年iF国际设计奖的双指下滑功能更是简便实用，在屏幕中间双指下滑就可以在观影不中断的同时，分屏调取行程码、乘车码;一屏多用的平行视窗功能则方便我们在等待广告的同时，找到更有意思的综艺节目或者是影视剧，实用性可圈可点。

基于OPPO Find N独特的“多角度自由悬停”功能，OPPO更是创造性的构建了悬停生态，全新“观影模式”可将屏幕调整至任意角度放在桌面实现最优观影角度;无论是用前置拍摄或是后置拍摄，只要调整好悬停角度即可通过手势轻松独立完成拍照。如果想要购买一款折叠屏手机的话，我们认为OPPO Find N是当下值得考虑的选择。

目前OPPO 618大促狂欢已经正式开启，OPPO Find N至高立省500元，低至7399元起。活动期间OPPO承诺线上客服24小时在线，全程价保，所有手机产品全国十一仓联发，IoT产品全国四仓发货，最快当日到达。用户前往#FormatAID_0#、#FormatAID_1#、#FormatAID_2#、#FormatAID_3#、线下授权零售店即可挑选心仪产品，提前预付定金还能享受更多优惠福利。获取OPPO 618大促更多优惠资讯，请锁定OPPO官网和OPPO官方微博等渠道。

*因电商平台政策略有不同，具体产品优惠信息以最终成交价格为准。