vivo X90系列跑分曝光 刷新天玑9200性能上限

【天极网手机频道】日前，联发科发布了一款旗舰芯片――天玑9200，其凭借着126.6万的安兔兔跑分成绩刷新性能榜单记录。而在今日，vivo的天玑9200工程机跑分高达128万分，再次刷新这款旗舰芯片的性能上限。

据了解，vivo产品经理韩伯啸今日在微博发布了相关动态，其表示：vivo的天玑9200工程机安兔兔跑分成绩达到1,284,467分，超出昨日联发科官宣的跑分分数，不少网友猜测其极有可能是即将发布的vivo X90系列。

众所周知，在天玑9200发布会之后，不少手机厂商官宣表示将会搭载使用这款旗舰芯片，其中就包括官宣全球首发的vivo。vivo旗下的产品线，大部分都有搭载天玑芯片，其中就包括旗舰机vivo X系列。例如：上半年的vivo X80，便是搭载天玑9000，通过vivo与联发科双方的精心调校，并且在自研芯片V1+的加持下，释放出前所未有的强大性能，获得了不少媒体与用户的一致好评。而按照vivo的更新节奏，也到了更新vivo X90系列的时间。

关于vivo X90系列的爆料，网上也已有诸多相关信息。除了性能之外，另一大重点当属影像。在此前的vivo影像战略发布会上，vivo就曾向大众展示了其对于未来手机影像的想法与理念。如今，天玑9200在影像方面的提升，也让双方的合作再度深入。从vivo目前已经释放的信息来看，除了更大面积的CMOS和光学器件外，vivo还将通过自研芯片与天玑9200的深度协同，打造全新一代影像标杆。

此外，天玑9200的GPU为新一代11核Immortalis-G715，不仅在性能较上一代提升32%，还增加了对移动端硬件光线追踪和可变速率渲染技术的支持，能够释放出强大的图形性能。倘若vivo X90系列搭载使用，配合vivo自研芯片V2，或许能够再次大幅提升游戏体验。

在双方强强联合的深度合作下，即将到来的vivo X90系列，属实令人充满期待。而天玑9200的旗舰潜能将被释放到何种程度？vivo的下一代旗舰系列又将带来哪些突破想象的用户体验？也许在明日即将召开的vivo双芯影像技术沟通会中会有更多信息释放，让我们一起拭目以待吧!