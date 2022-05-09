只想远程办公？苹果机器学习主管因回归线下工作政策而离职

作者：夏初

【天极网手机频道】科技巨头苹果最近恢复了线下的面对面工作，但遭到了员工的相当多的抵制。许多报道显示，一些员工甚至因该政策而离开公司，选择了更接受远程办公的新工作。在这其中，苹果机器学习主管Ian Goodfellow因复工政策离开了苹果引发了广泛讨论。

据报道，Ian Goodfellow是苹果于2019年从谷歌挖走的技术型高管，加入苹果“特别项目组”担任机器学习总监。此前Goodfellow在谷歌工作六年有余，在2019年3月离开苹果时已经是“高级职员研究科学家”，被称为“一般对抗网络或GAN之父”。

而仅仅三年后Goodfellow选择离开苹果，无论真实原因究竟如何，导火索正是苹果公司的复工政策。Goodfellow在给员工的备忘录中写道：“我坚信对我的团队来说，更大的灵活性将是最好的政策。”

受到疫情影响，苹果实行了近两年的远程办公政策，在4月11日允许员工回归线下工作，目前苹果正在分阶段实施重返线下工作的计划。起初，公司要求员工每周至少到岗工作一天。5月4日，苹果将办公室的工作时间增加到每周两天。而从5月23日开始，员工每周需要在办公室工作三天。这是苹果“混合”工作计划的开始，该计划将要求员工每周一、二、四在办公室工作。

实际上，Google也开始要求一些团队从上个月开始恢复线下工作，但给予了许多员工永久在家工作的权利。据报道，苹果为各个团队提供了一定的灵活性，允许管理人员根据他们认为合适的方式调整政策，然而Goodfellow的团队似乎并非如此。相较之下，知名短租网站Airbnb在上周宣布将允许员工永远远程工作，且不减薪。Airbnb联合创始人CEO布莱恩・切斯基表示，在办公室工作现在已经成为过去时。或许，Goodfellow考虑一下Airbnb也未尝不可呢。