全能游戏旗舰手机！realme真我GT Neo3上手评测

作者：惜

【天极网手机频道】随着氮化镓、碳化硅等功率元器件的发展，不仅让充电器的体积不断缩小，同时也让更多用户用上更高功率的充电产品。智能手机在2021年开启了百瓦时代，进一步缩小手机充电时间，提升使用效率。

3月22日，realme正式带来旗下首款超百瓦充电的产品――真我GT Neo3。为了进一步满足不同用户的需求，realme提供“5000mAh电池+80W快充”和“4500mAh+150W快充”双版本，搭载天玑8100移动平台+独显芯片，带来性能更强的游戏插帧。

经典的赛道纹

realme在真我Neo2中加入赛车元素，为手机带来更浓郁的电竞氛围。在真我GT Neo3手机上，realme除了带来常规配色的“狂飙黑”之外，引入著名的勒芒赛道和银石赛道配色，通过更先进的技术，为玩家呈现出高度一体化的手机背面。银石版采用白色后盖+黑色双条纹设计，为用户呈现出简约而又充满张力的手机。

笔者拿到的勒芒版选用高饱和度的蓝紫色后盖，配合白色的赛道纹，一眼就让手机成为视觉中心。手机后盖采用拥有细腻、温润手感的AG玻璃工艺，并带来不易沾染指纹的特性。为了让双条纹和AG玻璃完美融合，realme选择柯式印刷5重微米级油墨转移工艺，让白色和蓝色形成独特的撞色。

手机正面搭载一块6.7英寸120Hz柔性直屏，全新的COP工艺将下边框缩窄至2.37mm，终于让手机告别“宽下巴”。真我GT Neo3是realme首款正中挖孔屏幕的手机，屏幕支持120Hz刷新率和360Hz触控采样率，智能1000Hz瞬时触控采样能在枪战游戏中获得先机。

在细节处理方面，真我GT Neo3做得非常到位，音量、电源按键段落明显、反馈迅速。麦克风、扬声器均配备网布，有效阻挡灰尘进入手机内部。

满血150W光速闪充

作为真我GT Neo3的核心卖点之一，手机率先搭载150W光速闪充技术，笔者拿到的是150W光速闪充版。与以“环保”之名不配充电头的厂商相比，realme随机附赠支持150W光速闪充的USB-C口充电器，型号为VCK8HACH，重量达到172g;手机同标配长约1米的双头USB-C充电线。除了为手机提供高达150W的快速充电外，充电器兼容PD和PPS充电协议，最高可为笔记本提供45W充电功率。

为了提升充电效率和安全性，realme为150W版的真我GT Neo3深度定制闪充芯片，全新4：2大功率充电架构将大电流分解为双路小电流充电，最终以98.5%超高转化率实现了150W光速秒充。不仅如此，手机通过莱茵安全快充认证，带来多达38重安全防护，让手机使用更安全。

充电速度方面，笔者使用真我GT Neo3和标配的150W光速闪充进行测试。150W光速闪充下的真我GT Neo3充电测试中，手机前5分钟就能将电量从0提升到41%、10分钟即可达到64%，15分钟就能将手机完全充满，充电速度非常快。

真我GT Neo3内置两个容量为2250mAh电芯，支持realme的高寿命电池充电算法，1600次完整充放电循环后，电池依然拥有超过80%的有效容量。

续航方面，笔者测试30分钟《和平精英》(HDR高清+极限帧数+抗锯齿)、30分钟B站1080P视频播放、30分钟微博短视频、1小时网页浏览后，手机还剩余74%的电量。除了天玑8100移动平台带来的超低功耗外，手机内置的智能切换屏幕刷新率技术也是提升续航的关键。

旗舰影像体验

真我GT Neo3搭载旗舰手机采用的索尼IMX766图像传感器，拥有5000万像素、1/1.56英寸大底、F/1.88大光圈，800万像素、F/2.4超广角镜头和200万像素、F/2.4微距镜头;手机前置F/2.45的1600万像素摄像头。软件方面，realme下放了街拍模式、以及旗舰手机上的全部滤镜。

实际拍摄中，真我GT Neo3的色彩调教偏艳丽，较高的饱和度非常讨喜眼球。照片的白平衡控制出色，色彩还原度不错，整体宽容度不错，就算在大光比环境下，也没有出现紫边、色散等情况。

对焦体验方面，得益于realme采用新算法，夜景模式下的对焦速度和图像处理速度得到大幅提升，带来更好的拍摄体验。成像方面，夜景模式下的基本可以将高光压制，亮部细节丰富，暗部涂抹也在可接受范围内。

强悍的硬件性能

真我GT Neo3搭载采用台积电5nm工艺制造的天玑8100移动平台，4颗2.85GHz A78大核和4克2.0GHz A55小核组成，大核512KB L2缓存、4MB的L3缓存;GPU为Mali-G610 MC6。最重要的是手机支持realme最新的GT 3.0技术，峰值性能输出更加激进，带来更出色的游戏和跑分体验。

为了充分释放手机性能，真我GT Neo3采用高达4129mm2的不锈钢VC和39606mm2总散热面积，能够轻松压制发热。

笔者在23度室温环境下，对真我GT Neo3进行测试。其中3DMark的跑分中几乎没有出现局部升温的状况，手机整体手感与非游戏、测试下差异不大。安兔兔跑分时的情况雨3DMark相似，几乎感觉不到局部温度升高。

相信很多玩家更关心真我GT Neo3上加入的独立显示芯片，根据realme官方的说法，这颗独立显示芯片能够用于游戏插帧，在手机SoC出现降帧时，会自动切换成插帧模式，首发支持120FPS的《王者荣耀》和《英雄联盟》、90FPS的《原神》等20多款游戏。

评测总结：与定位旗舰的真我GT2系列不同，真我GT Neo3是一款更偏向于电竞的产品，但它依然是一款全能级别的产品。

真我GT Neo3搭载能够兼顾性能和功耗的天玑8100移动平台，配合最高12GB运行内存和独立显示芯片，为手机的游戏稳定保驾护航。150W+4500mAh与80W+5000mAh的双充电组合，能更好的满足不同用户需求。旗舰级的IMX 766图像传感器，配合不错的软硬件调教，为用户带来优秀的使用体验。