荣耀Play6T体验：5G大内存，帮助用户告别“内存焦虑”

作者：云隐

【天极网手机频道】在大众呼喊“电量焦虑”的时候，手机跨入了快充的发展时代，至今已超百瓦的充电功率，“电量焦虑症”已不再是突出问题。纵观近两年的手机，“大内存”似乎也成了不小的需求，紧跟用户的实际需求，荣耀推出了荣耀Play6T，以8GB+256GB超大内存组合帮助用户告别“内存焦虑”。

外观：深邃经典配色+高刷护眼大屏

荣耀Play6T提供了幻夜黑、魅海蓝、钛空银三款配色，在笔者手中的这款是“幻夜黑”配色。通体深邃的黑色，相比起其他配色来说，更为耐看百搭。后盖是明亮的镜面黑，能够清晰地反射出画面，左侧的三摄影像模组与下方的LOGO位于一条直线上。上手之后，直边圆角设计，不仅在视觉上更加轻薄，在手感上也很舒适趁手，并不会产生直角边框的咯手感。

正面是一块6.74英寸全面屏，属实是同档位中屏幕最大的手机了。这块屏幕还支持60Hz/90Hz智能适配高刷、180Hz触控采样率、电子书模式、护眼模式、深色模式、夜光屏等多项功能，满足了用户日常使用的多种场景。值得一提的是，这块屏幕还通过了德国莱茵TüV低蓝光护眼认证，缓解了用户长时间使用手机带来的眼部压力。

在机身的其他方面，荣耀Play6T采用了经典的侧边指纹，与音量键一同位于手机右侧，底部更是保留了3.5mm的耳机孔，用户不用再另外购买耳机转接口了。在键位设计上，荣耀Play6T的设计符合大部分人的使用习惯，机身整体设计简约时尚，很适合有大屏需求的用户。

性能：优异游戏体验+超大内存

荣耀Play6T搭载的是联发科的天玑700处理器，高性能与低功耗兼具。支持5G通信，其中的Link Turbo X技术，通过在端侧将Wi-Fi和蜂窝网络同时并发使用，为用户带来聚合高网速、稳定低时延的极致通信体验。同时，GPU Turbo X的搭载，荣耀Play6T GPU的整体运算效率，从而提升手机的画质和性能，同时还能让手机能耗有所下降。

为了测试实际的性能，笔者使用荣耀Play6T运行《王者荣耀》，配置拉满之后，整个游戏过程，均能稳定在60FPS左右，并没有丝毫的卡顿或掉帧情况出现。这足以说明，荣耀Play6T的调校做得比较到位，充分激发出了芯片的性能，才能轻松运行时下流行多种的大型手游。同时，得益于6.74英寸的大屏，视效体验、音效体验等各方面相对均衡，带来的游戏体验显然是更沉浸式的。如果对于游戏有着一定追求的用户，同档位下的荣耀Play6T着实是个不错的选择。

运存与内存方面，荣耀Play6T最高可支持8GB+256GB超大内存，支持智慧运存扩展技术，可扩展为10GB运存。另外，荣耀自研压缩技术，等效实现6GB扩展效果，提升App冷启动速度，提升硬件后台保活率，即使是运行多个APP，切换时也不会有丝毫的卡顿。笔者在依次打开QQ、微博、今日头条、抖音之后，又开启了王者荣耀，再切换回前面四个APP中的任意一个APP，都能实现任意“秒开”。如果你对杀后台深恶痛绝的话，那么荣耀Play6T的后台高保活率或许能够解决你的困扰。

256GB大内存的加持下，用户完全可以告别“内存焦虑”了。实现内存自由。例如：缓存了一集“超清画质”的《余生，请多指教》，仅需要227.5M，以此来计算，256GB预计可以存下1000+集视频;笔者拍摄的一张图片大概在3M左右，256GB可以拍摄87000+张照片;拍摄30秒VLOG视频(1080p 30FPS)仅需64.54M，256GB可以拍摄4000+条视频。这也就意味着，用户在日常的使用中，无论是缓存电视剧，还是拍摄图片或视频，都可以存，不用担心内存不够问题。

影像：4800W像素的超清主摄

手机的影像能力，在很大程度上也会改变消费者的选择倾向。荣耀Play6T采用的是4800万像素为主的后置三摄影像模组，1/2英寸的大底，单像素尺寸达到0.8um，像素四合一等效1.6um。理论上，荣耀Play6T的影像能力足以满足大部分用户日常的拍摄需求。在实际的拍摄过程中，荣耀Play6T确实也能拍出不错的照片，我们直接来看样张。

主摄拍摄

2倍拍摄

大光圈拍摄

夜景拍摄

从以上的样张来看，高像素下加持下大底主摄，拍摄出来的照片清晰度显然是很高的，保留的细节也比较多，画面的纯净度也相当高，背景的蓝天与大楼的主体能够区分开来，即使是两倍拍摄也不会说糊掉。大光圈的拍摄中，景深效果很明显，对于被摄主体也能很好地凸显出来，虚化的背景也不会被压制地糊成一片。

夜景的拍摄中，荣耀Play6T的表现会更好一点。其感光能力非常出色，即使是在暗光的环境下，也能通过算法准确还原色彩，对于高光控制得也很好。与此同时，画面的纯净度与对比度也比较适中，能够清晰地凸显出拍摄主体来。不过，荣耀Play6T的夜景拍摄采用的是长曝光模式拍摄，需要借助三脚架等稳定设备，才能拍摄出更好的画面。

充电与续航：充电10分钟，刷剧3小时

荣耀Play6T配备的是5000mAh大电池以及22.5W超级快充。在同档位的手机中，这套配置算是顶级的配置了。为了测试荣耀Play6T的充电与续航能力，笔者将其置于以下环境：WiFi环境、关闭蓝牙与定位、自适应刷新率、声音亮度均为50%，进行游戏、视频、音乐各1小时以及待机8小时的测试，游戏内部设置为“高帧率+超高分辨率+高清画面”。充电测试则从关机的低电量状态下，充至满电，由此获得了以下两张曲线图。

续航曲线图

充电速率图

从以上具体测试数据来看，荣耀Play6T的续航能力显然是非常优秀的。经过如此重度的测试，100%的电量还剩下76%。而充电方面，10分钟充进14%电量，充满电大概需要100分钟，算是中规中矩。两者综合来看，充电10分钟就可以供用户看视频3个小时。大电池的长续航，配合碎片化的快充，“电量焦虑”不再是问题。

小结

科技，不只是尖端的，也是大众的。荣耀Play6T正是秉承着这样的理念，为用户带来一款高刷护眼大屏、超长续航、超大内存的产品，缓解用户“内存焦虑”的同时，还能兼顾续航、屏幕、影像、游戏等方面。笔者认为，在同档位的手机下，荣耀Play6T属实是个不错的选择。