谷歌秋季发布会提前看：Pixel 4已无秘密，其它硬件难有惊喜

作者：景博健

【天极网手机频道】谷歌已经正式对外宣布“Made by Google 2019”活动将于美国东部时间10月15日上午10点正式举行。根据网上的曝光消息，本次的发布会不仅仅有Pixel 4系列手机，还可能有笔记本电脑以及诸多其它硬件产品亮相，下面就跟随我一起来提前来看看这场发布会

毫无秘密的谷歌Pixel 4/4 XL

谷歌Pixel 4/4 XL毫无疑问将是谷歌本次发布会的最大主角，关于它的曝光消息也是最多的。首先其外观设计基本已经确定，Pixel 4和Pixel 4XL将分别配备5.7英寸和6.3英寸无刘海OLED显示屏，“额头”部分比较的宽，其中隐藏着诸多元器件。较小的Pixel 4搭载Full HD+屏幕，而较大的Pixel 4 XL搭载Quad HD+屏幕，并且两款产品都将拥有90Hz的刷新率，谷歌称之为“Smooth Display”(平滑显示屏)。

网曝Pixel 4系列渲染图

机身背面采用了“浴霸摄像头”，位于机身的左上角，模组凸出也比较的明显。而这次Pixel 4系列除了已经曝光的白色、橙色和黑色，还将有全新的浅粉色、浅绿色、天蓝色和黄色，总共有7种配色可供选择，从渲染图可以看出很多配色都非常的小清新，更加适合女性用户。

网曝Pixel 4系列渲染图

网曝Pixel 4 XL上手图

网曝Pixel 4 XL上手图

总的来说，Pixel 4/4 XL系列产品除了隔空操作以及拍照以外，基本没有什么太值得期待的地方，而且堆料方面相较于国内的厂商也要差上不少。另外，根据外媒前段时间的消息，谷歌已经开始测试一款5G智能手机的生产，但在本次发布会登场的概率并不算大，很可能会放到明年春季再发布。

“搓衣板”造型的Pixelbook Go笔记本

除了手机外，此前消息称谷歌也会在这次发布会推出一款新的Pixelbook笔记本产品。不过，这款产品的名称不是“Pixelbook 2”，而是Pixelbook Go，是初代Pixelbook后续产品，它更像是传统的Chromebook笔记本。

网曝Pixelbook Go图片

谷歌Pixelbook Go将采用一块16:9的13.3英寸屏幕，分辨率为1080p或4K，屏幕两侧的边框也比较的窄。机身采用镁合金打造，A面采用了哑光磨砂设计，整机看起来非常轻薄。Pixelbook Go的D面采用特殊的棱纹纹理设计，“有点类似于搓衣板”，采用了全新的珊瑚色配色方案，类似于采用“Not Pink”(不是粉色)配色的Pixel 3。

网曝Pixelbook Go图片

核心配置方面，它可以选择搭载Intel Core m3，i5或i7处理器，8GB或者16GB内存以及64GB、128GB、256GB的储存空间，内置 Titan C安全芯片，前置200万像素网络摄像头，接口方面拥有两个USB-C端口，3.5mm耳机孔。

网曝Pixelbook Go图片

谷歌Nest Mini智能音箱、Nest WiFi路由器和其它硬件

根据外媒的消息，谷歌计划在本次发布会推出谷歌Home Mini的继任者。因为在今年的I/O开发者大会上，谷歌确认Google Home系列产品今后将以“Nest”品牌来命名，因此新的Home Mini将被命名为Nest Mini。新的Nest Mini较前代产品并不会有太大的调整，机身尺寸基本相同，基本功能也差不多，内置Google Assistant，但将具有更大的音量和更高的音质，而且还有内置的壁挂。此次升级将使“Nest Mini”的音质获得提升，同时将有一个内置的壁挂式底座，可以像画框一样把新款Mini挂在一个螺丝上。此外，消息还称Nest Mini具备某种距离接近感知功能，目前Nest Hub Max，Nest Guard和Nest Protect都有各种运动传感器，当用户靠近Nest Mini的时候就会自动调整到合适的音量。

谷歌Home Mini

谷歌内部也正在准备“Nest WiFi”的新设备，将会包含一个全新的Hub母路由器和两个能够充当Google Assistant智能音箱的子路由器，相当于额外添加了两个Google Home Mini音箱。

另外，也有关于新的Pixel Buds和Pixel Watch要在本次发布会推出的消息。前者是2017年谷歌在秋季发布会上推出的蓝牙耳机Pixel Buds的后续产品，据说将会变成真无线耳机。后者的传闻从前些年至今已经数不胜数，有消息称它可能是一款hybrid watch(混合式电子表)，也就是数字手表与智能手表的结合体，在功能上相对更简单，同时在续航上会比智能手表更有优势。不过相关的曝光消息也比较的少，所以登场的概率也不太大。

更快更强的下一代Google Assistant

除了诸多硬件产品外，新一代的Google Assistant应该也会在本次发布会上正式发布。在今年的5月份的I/O大会上，谷歌曾演示了下一代Google Assistant，其表现让人印象非常的深刻，它能够即时识别命令，执行速度相比以前提高了十倍。而这个全新的Google Assistant不出意外的话将会在Pixel 4系列上与大家见面，谷歌应该也会花费较多的时间来介绍其升级和新功能。

硬件无大亮点，软件或有惊喜

虽然以上的这些产品并不一定都会在本次发布会上亮相，但就目前曝光的消息来看，今年谷发布会在硬件上并没有什么非常亮眼的地方，希望在软件方面能带了一些惊喜吧。不过这究竟是不是一场真的让人失望的发布会，还是要等到10月15日当天才能见分晓。