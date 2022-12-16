OPPO Find N2专属悬停空间，一步进入沉浸式体验

【天极网手机频道】日前，OPPO召开OPPO未来科技大会2022，发布了全新折叠屏旗舰――OPPO Find N2，其233g超轻折叠设计想必早已深入人心。然而，作为一款折叠屏产品，OPPO Find N2的优异特性并不止这一点，在多角度悬停方面，也融入了OPPO对于产品的独特思考。

据了解，本次的OPPO Find N2采用轻量化设计，其内置的超轻固精工拟椎式铰链，不仅赋予了手机更轻的机身重量，也能让其在45°-125°之间实现多角度悬停。而基于这个悬停功能，OPPO Find N2能够实现悬停观影、悬停音乐、悬停视频通话、悬停会议、悬停健身等多项功能。

多角度悬停，在大多数折叠屏手机上基本都能实现，而本次的OPPO Find N2并不是简单的实现悬停，而是赋予了全新的交互体验方式。OPPO Find N2针对悬停场景进行系统底层的深度定制，打破“先应用后悬停”的使用逻辑，创造出极具新意的「悬停空间模式」。

具体来看，当用户将手机折叠至悬停状态并保持不变时，手机将会自动进入全新定制的悬停界面。而在这个悬停空间界面内，内置了相机、视频、音乐、运动总共四类应用，用户双击底部触控板就能快速进入应用，同时能够在下方屏幕进行多项操作，非常便捷。

例如：在悬停空间内，使用网易云音乐播放音乐，上方是歌词界面的呈现，而下方可以通过点击进行播放/暂停，左右滑动进行切歌，或者拖动进度条等操作，让用户解放双手，一步到位。而如果使用视频软件进行播放时，上方是视频，下方则是多种按钮，同样可以实现播放/暂停、下一集、弹幕开关、清晰度选择以及倍速播放等设置，单手即可操作，相当便捷。

同时，在悬停方式上，OPPO Find N2还提供了一种全新的悬停方式――帐篷模式。用户在亮屏解锁状态下，将手机悬停后倒扣成“帐篷”形态，画面会锁定在外屏显示，可以用来观影、自拍等。例如：帐篷模式下，由于后置“5000万像素主摄镜头(IMX890)+4800万像素超广角镜头(IMX581)+3200万像素2X长焦镜头(IMX709)”旗舰级别的影像模组，用户可以用后置镜头拍摄超清4K延时视频，并且完全不需要三脚架即可轻松拍下延时大片。

同时，在用户需要合影的时候，只需将手机悬停至合适的角度，五指张开触发拍摄倒计时，后置闪光灯将会通过闪烁提醒快门时间，大幅提升成片率，朋友圈大片信手拈来。简单来说，帐篷模式所具备的优势是在遇到不平整的桌面时，其将成为保护外屏不受磨损的有效措施，同时带来稳定的悬停体验。

总体来看，OPPO Find N2的「悬停空间模式」，并没有在硬件上去寻求更多的悬停角度突破，反而从用户的使用逻辑出发，将用户所需要的悬停应用集合在一个空间内。同时，也将各种操作精简化，用户展开到一定悬停角度即可直接进入悬停空间，轻轻一点又可以开始进行悬停观影、悬停拍照等体验。「悬停空间模式」实现了真正意义上的用户专属空间，一步即可进入沉浸式体验。