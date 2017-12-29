【天极网手机频道】作为手机业界的一哥，苹果近日深陷“iPhone降速门”的舆论漩涡之中。目前这一事件已经损害了苹果公司的商誉，若不妥善处理，苹果或许将会重蹈三星去年的覆辙。

28日晚间，苹果公司就日益发酵的“iPhone降速门”发表了致歉声明。这也是该事件发生之后，苹果首次独立作出正式回应。



从苹果"降速门" 我们来聊一聊那些年iPhone发生的"门事件"

苹果在声明中表示，过保的iPhone6或之后的手机型号，其电池更换价格从从79美元降至29美元，持续时间为2018年1月下旬到2018年12月。此外，明年年初推送一个新的系统更新，使得用户能知道更多有关手机电池的状态信息。

如此看来，苹果对于“降速门”的处理还是比较良心的。毕竟目前iPhone换一块第三方电池都要100多，现在换一块官方原装电池才218元。

事实上，这并非iPhone首次出现类似的“门”事件。下面小编就给大家大致回顾下iPhone曾经发生过的重大门事件。

1、iPhone6s关机门

2016年10月份开始，一些用户陆续在社交网络上反应了iPhone 6s系列机型会在气温极低的情况下自动关机。随着事态的持续发酵，最后引起了中消协的注意，中消协还就自动关机问题问询苹果。



从苹果"降速门" 我们来聊一聊那些年iPhone发生的"门事件"

对此，苹果表示，其已经确认有极少数的iPhone 6s设备可能会意外关机。这并不是一个安全问题，且仅会影响序列号在一定范围内的，生产日期为2015年9月到10月之间的设备。为此，苹果开启了一个全球性的维修计划。该计划可以为所处批次的用户进行免费更换电池

2、iPhone6s氧化门

在发布iPhone6之前，其上任产品iPhone6由于采用了强度系数不高的6000铝合金作为机身框架，导致iPhone6出现了被人诟病的“弯曲门”事件。吸取教训后的苹果，在iPhone 6s上选用了硬度更高的7000铝合金。



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不过这又带来了一个新的问题，7000系铝合金抗氧化能力比较差，如果环境比较潮湿的话，非常容易出现氧化的问题。不少网友在社交媒体上也吐槽了自己的手机“满身麻子”相当不好看。

3、iPhone X冻屏门

作为苹果有史以来最贵的iPhone，iPhone X采用了诸多的创新设计，加入了许多呼声较高的功能，此外还首次采用了一块OLED 屏幕，配合苹果自研的视网膜显示技术，亮屏效果十分惊艳。但在该机发售之后不久，部分iPhone X用户在社交网络上表示，自己的iPhone X屏幕在接近0度时存在失去操控响应的问题。



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随后，苹果发出了正式声明，在声明中，苹果确认了冻屏问题的存在，并表示将发布软件更新以解决低温问题。也就是说，这个问题将在未来的系统更新当中进行修复，由此可以推断iPhone X“冻屏门”并非硬件层面的问题。

（ 作者：Apollo 责任编辑：唐富强）

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